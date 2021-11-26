CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интеграция Внедрения
|

«Сиссофт» поможет Schunk Intec упростить инженерные процессы

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, внедрил в петербургском офисе международной компании Schunk Intec программные решения SolidWorks Professional.

SolidWorks Professional — расширенная версия SolidWorks Standard. ПО ускоряет и упрощает разработку продукта: от работы над концепцией и моделированием прототипа до запуска полномасштабного производства.

«Петербургский филиал компании Schunk занимается предварительной проработкой оснастки систем захвата и манипулирования, производимой на заводах компании Schunk, расположенных в различных странах мира. Мы каждый день сталкиваемся с созданием 2D-чертежей, построением сложных 3D-моделей, сборкой оснастки и деталей, анализом данных. Поставленные решения SolidWorks, с учетом интеграции с САПР печатных плат, помогут нашим специалистам еще качественнее и быстрее выполнять свою работу», — сказал Сергей Шастин, руководитель технического отдела ООО «Шунк Интек».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов

Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео

Россияне создали замену Microsoft Exchange Server

CNews опубликовал первый рейтинг компаний, поставляющих ИТ-решения в сферу образования

В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом

Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Показать еще

Наука

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021