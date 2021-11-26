«Сиссофт» поможет Schunk Intec упростить инженерные процессы

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, внедрил в петербургском офисе международной компании Schunk Intec программные решения SolidWorks Professional.

SolidWorks Professional — расширенная версия SolidWorks Standard. ПО ускоряет и упрощает разработку продукта: от работы над концепцией и моделированием прототипа до запуска полномасштабного производства.

«Петербургский филиал компании Schunk занимается предварительной проработкой оснастки систем захвата и манипулирования, производимой на заводах компании Schunk, расположенных в различных странах мира. Мы каждый день сталкиваемся с созданием 2D-чертежей, построением сложных 3D-моделей, сборкой оснастки и деталей, анализом данных. Поставленные решения SolidWorks, с учетом интеграции с САПР печатных плат, помогут нашим специалистам еще качественнее и быстрее выполнять свою работу», — сказал Сергей Шастин, руководитель технического отдела ООО «Шунк Интек».