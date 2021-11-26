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Kyndryl и VMware ускоряют модернизацию приложений и реализуют совместные облачные проекты

Компании Kyndryl и VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое будет направлено на модернизацию приложений и развитие мультиоблачных сервисов. Благодаря новым разработкам компаний заказчики смогут ускорить внедрение цифровых инноваций в свои бизнес-процессы.

Совместная работа по разработке решений для проектирования, создания и управления ИТ-системами повысит качество продукта для заказчиков. Специалисты прогнозируют увеличение темпов модернизации предприятий за счет быстрого развертывания современных и более безопасных приложений, разработанных и созданных для работы в распределенной среде.

Сотрудничество компаний продолжается уже более 20 лет. По новому соглашению VMware и Kyndryl нацелены на разработку решений для мультиоблачной инфраструктуры и управления приложениями, организацию цифрового рабочего пространства, а также обеспечение отказоустойчивости и безопасности ИТ-систем.

«Мультиоблако — это цифровая бизнес-модель на ближайшие 20 лет. Уже сейчас большинство организаций размещают сотни приложений в нескольких облачных инфраструктурах. В условиях новой реальности руководители компаний ищут способы сохранения гибкости и отказоустойчивости ИТ-систем. Расширение сотрудничества VMware и Kyndryl направлено на оказание услуг, которые повысят устойчивость бизнеса. Вместе мы предоставим заказчикам более рациональные способы модернизации облачных и периферийных систем и приложений, а также обеспечим безопасную рабочую среду для удаленных сотрудников», — отметил Сьюзан Нэш (Susan Nash), старший вице-президент по стратегическому корпоративному сотрудничеству компании VMware.

Kyndryl и VMware совместно реализуют проекты в рамках совместной инновационной лаборатории (Joint Innovation Lab), платформы для развития мобильных сервисов, которая будет направлена на модернизацию приложений и контейнерной инфраструктуры, повышение прозрачности и безопасности ИТ-систем с помощью платформы VMware Tanzu, а также на разработку решений по управлению мультиоблаком. Для обеспечения бесперебойной работы и защиты приложений в любых облачных средах Kyndryl и VMware будут использовать кросс-облачные сервисы VMware Cross-Cloud Services.

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