Компания «ГЭХ Благоустройство» применяет электронный архив «Этлас»

ООО «ГЭХ Благоустройство» (Москва), выполняющее общестроительные и специальные строительные работы, в своей деятельности теперь применяет электронный архив «Этлас» версии 6.6 с поддержкой юридически значимой ЭЦП.

Для удобной и эффективной работы с документами компания «ГЭХ Благоустройство» внедрила в свою работу электронный архив «Этлас».

Функционал программного обеспечения электронного архива не только обеспечивает надежное централизованное хранение всех документов компании и регулируемый доступ к ним, то позволяет также:

•сократить время на поиск нужного документа, благодаря использованию поиска по атрибутам и содержимому;

•защитить документы от потери;

•просматривать документы удаленно через интернет;

•предоставлять один и тот же документ неограниченному количеству пользователей;

•по мере необходимости распечатывать документы в любом количестве экземпляров.

При этом электронный архив высвобождает офисные площади, занятые ранее под склад бумажных оригиналов.

Специалисты «ГЭХ Благоустройство» сравнили несколько программных продуктов, представленных на рынке, и остановили свой выбор на электронном архиве «Этлас», в числе достоинств которого были отмечены:

•нетребовательность к аппаратной части: с программой можно работать с компьютеров, уже имеющихся у пользователя;

•простая установка, которую можно выполнить силами пользователя;

•возможность начать работу с системой сразу после установки или после минимальной настройки;

•интуитивно понятный интерфейс, позволяющий работать с программой пользователям с различным уровнем владению компьютером;

•возможность использовать электронный архив для автоматизации всего электронного документооборота компании.

Для реализации последнего пункта электронный архив «Этлас» дополняется модулем, обеспечивающим работу с юридически значимой электронной цифровой подписью по стандарту ГОСТ Р 34.10-2001. Подписанные ЭЦП документы используются в переписке с контрагентами, муниципальными и государственными органами.

Развертывание архива заказчик выполнил своими силами, при этом специалисты «Этлас» оказывали техническую поддержку как при установке системы, так и при ее последующей настройке. Необходимо отметить, что техническая поддержка осуществляется разработчиком в течение всего времени эксплуатации системы. В частности, эффективность электронного архива и актуальность его функционала поддерживается регулярными обновлениями.

Руководство «ГЭХ Благоустройство» рассчитывает уже в ближайшее время увидеть результаты внедрения электронного архива: ожидается, что сотрудники компании будут тратить меньше времени на рутинную работу с документами и смогут сконцентрироваться на решении производственных задач.