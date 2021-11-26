Анализировать посылки для россиян будет система искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта в процесс досмотра почтовых отправлений сможет значительно снизить нагрузку на инспекторов Федеральной таможенной службы. Проект модели цифровизации таможенного досмотра представил ведущий инспектор отдела координации и применения системы управления рисками службы управления рисками ФТС России Иван Греков.

Объем входящих почтовых отправлений в Россию растет лавинообразно, утверждает Иван Греков. По данным Федеральной таможенной службы, поток международных почтовых отправлений увеличивается на 20% ежегодно, а в России один инспектор таможенной службы досматривает 30-40 посылок ежедневно. Россияне все активнее осваивают онлайн-заказы и доставку покупок, поэтому ФТС России прогнозирует, что этот объем будет только увеличиваться. Чтобы не допустить повторения почтового кризиса 2011 г., российская таможня постепенно внедряет искусственный интеллект в процессы досмотра.

«В государственных органах пока боятся термина «искусственный интеллект», потому что он может вызвать затруднения в связи с неконтролируемым эффектом», – рассказывает Иван Греков. – Поэтому внедрение искусственного интеллекта мы делим на этапы. Сначала анализируем снимки отправлений, обучаем систему распознавать запрещенные предметы, потом – определять уровень риска, а затем контролировать досмотр». По словам Грекова, уже сейчас в ФТС заключаются контракты на обеспечение реализации подобных технологичных моделей. Планируется, что система искусственного интеллекта научится распознавать запрещенные и опасные предметы в почтовых отправлениях, указывать область риска и в будущем – автоматически контролировать досмотр. «У нас есть большие данные, но недостаточно технологий для их детального и серьезного анализа, обработки и применения», – говорит представитель Федеральной таможенной службы.

Модель цифровизации таможенного досмотра включает в себя не только обучение системы искусственного интеллекта, но и создание общей базы данных с информацией от всех фоивов, расширение возможностей личного кабинета таможенной службы, инструменты для предметной аналитики, опцию онлайн-консультаций с должностными лицами ФТС. Иван Греков считает, что такая модель цифровизации может способствовать и экспортному потенциалу страны, а не только упрощению анализа входящих почтовых отправлений: таможенные инновации привлекут зарубежных контрагентов и увеличит товарооборот.