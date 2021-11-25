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Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Облака
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Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ

Решение компании CraftTalk, создателя ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, вошло в список программных продуктов, аккредитованных для приобретения с 50-процентной скидкой компаниями малого и среднего бизнеса. Программа поддержки цифровизации МСБ была анонсирована в ноябре 2021 г. Минцифры России и РФРИТ.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле – разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета. От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие – предприятие должно находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«CraftTalk тоже является предприятием малого бизнеса. Мы хорошо понимаем все процессы и нюансы работы небольшой компании. Наше облачное решение максимально учитывает потребности предприятий этого класса. Вы запустите свой чат-бот в WhatsApp Business, Telegram, Instagram, Онлайн-чате и E-mail в течение недели без привлечения ИТ-специалистов и покупки дорогостоящего оборудования и будете консультировать в 4,6 раза больше клиентов при прежнем количестве операторов. Все что вам надо — это сотрудники колл-центра, сайт или аккаунт в соцсетях и наша консультация», – отметил Денис Петухов, генеральный директор и основатель компании CraftTalk.

CraftTalk – ИИ-платформа для оказания услуг контакт-центра для текста, работающая в веб-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-70% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Наиболее эффективно решение может использоваться на предприятиях с количеством операторов от пяти человек. Прежде всего, решение адресовано компаниям, занимающимся интернет-торговлей, логистикой, медицинскими услугами, образованием, оказанием услуг населению.

Облачная версия CraftTalk предназначена для компаний, планирующих запустить в максимально сжатые сроки проект по созданию клиентского или внутреннего чатов, в которых есть возможность общаться как лично, так и получить информацию от бота с поддержкой ИИ. Стоимость месячной подписки на продукт стартует от 10 тыс. руб. с учетом предоставляемой скидки.

Настройка и начало работы с платформой возможны в течение нескольких дней, причем без участия ИТ-специалистов. Достаточно консультации сотрудников CraftTalk, так как все инструменты решения интуитивно понятны. Облачная версия платформы позволяет небольшим компаниям использовать функциональность ИИ-платформы, которая доступна крупным.

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