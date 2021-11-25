НТЦ ИТ РОСА и «Роббо» оснастят школы образовательной робототехникой и операционными системами российского производства

НТЦ ИТ РОСА и компания «Роббо», производитель робототехнических EdTech наборов, подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого планируют оснастить российские школы и технические кружки дополнительного образования по всему миру инженерными инновационными «Роббо Классами» на базе операционных систем РОСА.

Компании собираются внедрять в системе образования стек продуктов, в рамках которого обеспечили полную совместимость операционных систем РОСА с линейкой продуктов «Роббо класс» на базе открытого ПО.

«РОББО класс» представляет собой комплект оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки школьников по специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет-вещей (IoT) и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать. «Роббо классы» развернуты уже более чем в 300 школах по всей стране.

Основой линейки продукции является «Робоплатформа» – робототехнический конструктор, предназначенный для обучения детей в возрасте от пяти лет основам алгоритмики и программирования на примере микроконтроллеров.

Продукты «Роббо класса» совместимы с операционными системами РОСА ХРОМ 12. РОСА ХРОМ 12 предназначена для оснащения рабочих мест пользователей. Дистрибутив основан на независимой кодовой базе, прошедшей сборку в среде полного цикла ABF. Включает «из коробки» полный набор приложений, позволяющий начать работу сразу после установки: почтовый клиент, браузер, офисный пакет, клиент быстрого обмена сообщениями и многое другое.

Стек продуктов «Роббо класс» и НТЦ ИТ РОСА уже проходит тестирование в рамках проекта апробации модели запуска кружков Национальной Технологической Инициативы в школах Санкт-Петербурга по концепции «Роббо клуба» – сети школ дополнительного образования по робототехнике, программированию и 3D-печати для детей от 5 до 15 лет. В дальнейшем оборудование с предустановленной операционной системой РОСА будет поставляться в школы для проведения занятий по информатике и технологии в рамках урочной и внеурочной деятельности.

«Процесс перехода российских школ на отечественное ПО длится уже несколько лет, но в последнее время он получил существенное развитие. Замена иностранного ПО отечественным предусмотрена постановлением Правительства России, и, как показывает практика, доля компьютерных систем, использующих открытый софт, в школах продолжает расти. Наше совместное решение с «Роббо» создаст современную технологическую базу для подготовки будущих квалифицированных специалистов в области робототехники, составив достойную конкуренцию зарубежным аналогам», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

«Сейчас заметна тенденция к отказу школ от проприетарного ПО. Все больше образовательных учреждений выбирает свободное программное и аппаратное обеспечение. Одновременно профильные ведомства начинают ограничивать использование иностранного ПО в системе образования. Поэтому мы выбирали партнера, который предлагал бы операционную систему на основе СПО, с поддержкой в России. Кроме того, нам было важно, чтобы дистрибутив был понятным, простым в освоении и дружественным к неопытным пользователям. Ведь наши продукты предназначены для детской аудитории. Операционная система РОСА полностью удовлетворяла этим требованиям», – отметил Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо».