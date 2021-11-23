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«Востокцемент» запустил цифровую трансформацию в партнерстве с «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» проектирует ИТ-ландшафт в рамках масштабной цифровой трансформации компании «Востокцемент». Он будет включать ERP и CRM на платформе Microsoft Dynamics 365 и CPM-систему IBM Planning Analytics. Автоматизация охватит полный цикл производственных, логистических и финансовых процессов, обеспечит выполнение бизнес-целей компании и позволит оптимизировать затраты на поддержку и развитие ИТ.

«Востокцемент» — промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В состав холдинга входят три предприятия полного цикла по производству цемента мощностью 4,3 млн тонн в год и четыре завода по производству нерудных материалов мощностью 3,7 млн.

В течение 12 лет группа компаний вела основной блок автоматизации бизнес-процессов на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы поддержать рост бизнеса и развитие новых продуктовых направлений, расширить ассортимент без потери в уровне сервиса и повысить операционную эффективность компания решила начать программу цифровой трансформации длительностью 5 лет. В качестве генерального партнера цифровой трансформации группы компаний «Востокцемент» выступили компании АО «Восток АйТи Сервис» и ГК «Корус консалтинг». Последняя ранее консультировала ООО «Востокцемент» в проекте по внедрению CRM на базе Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, а также проводила предпроектное обследование и формировала стратегию перехода с действующей ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009.

Для цифровой трансформации компании необходимо повторно спроектировать ИТ-ландшафт с учетом текущих потребностей и планов бизнеса. В качестве ERP группа выбрала Microsoft Dynamics 365 for Finance&Operations. На базе платформы будет автоматизирована вся цепочка поставок – от закупок до производственного выпуска и отгрузки. «Востокцемент» рассматривает облачный вариант развертывания как наиболее выгодный с точки зрения функциональных возможностей ERP и затрат на обслуживание. В системный ландшафт войдет решение IBM Planning Analytics для целей бюджетирования, анализа себестоимости, консолидации и интегрированного планирования, а также облачная CRM платформе Microsoft Dynamics 365. Кроме того, предполагается множество интеграций с различными профильными платформами.

Специалисты «Корус консалтинг» выполнили концептуальное проектирование, сформировали дорожную карту работ и приступили к разработке методологии и функциональных требований ко всем блокам. Среди них – интегрированное планирование, бюджетирование и расчет себестоимости, консолидированную отчетность, производство, отгрузки, управление транспортировками, техническое обслуживание и ремонт, закупки и управление запасами, продажи, все виды учета, функции внутрихолдингового управления. Ожидается, что оптимизация процессов и обновленный ИТ-ландшафт помогут компании системно работать над улучшением бизнес-показателей и усилением рыночных позиций. Реализовать программу проектов специалисты планируют до 2024 г. В результате глобальной автоматизации они создадут единый контур, который будет отвечать потребностям бизнеса и учитывать разветвленность холдинга.

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