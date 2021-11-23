«Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своих решений для электронного документооборота в группе «Черкизово» — производителе мясной продукции в России.

Теперь сотрудники группы «Черкизово» могут получать заказы от торговых сетей и отправлять УПД напрямую из своей учетной системы в электронном виде через решение «Сберкорус», полностью отказавшись от использования бумажных документов, что существенно экономит время на организацию любого бизнес-процесса.

За октябрь 2021 г. группа «Черкизово» отправила через системы «Сфера курьер» и «Сфера EDI» от «Сберкорус» около 43 тыс. электронных документов. А за весь период работы в системе — около 300 тыс. документов. Планируемый объем электронных документов, которые будут передаваться в системе, составляет около 800 тыс. в месяц.

Процесс перехода на платформу электронного документооборота от «Сберкорус» начался в группе «Черкизово» в октябре 2021 г. В результате проекта оцифрован ряд важных бизнес-процессов, относящихся к циклу заказа, включая процесс обмена юридически значимыми ценовыми спецификациями, передачи заказов от покупателей, подтверждения обязательств по поставке товара и учету товаров в пути, а также процесс формирования корректных счетов-фактур.