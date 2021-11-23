CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
|

«Ростех» и Росжелдор объявили о начале сотрудничества в области безопасности железнодорожного комплекса

НПП «Торий» и «Скантроник системс» (входят в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) объединят усилия по повышению безопасности железнодорожного транспортного комплекса. Соответствующее соглашение было подписано руководителем Росжелдора Игорем Ковалем, генеральным директором НПП «Торий» Дмитрием Трофимовым и генеральным директором «Скантроник системс» Сергеем Симочко.

По условиям соглашения приоритетным направлением взаимодействия сторон станет создание условий для внедрения на объектах железнодорожного транспорта инновационных разработок, современных информационных и аналитических систем и высокотехнологичных решений. Также партнеры займутся совместными исследованиями результатов работы технических средств, обеспечивающих безопасность функционирования транспортного комплекса, в том числе, стационарных инспекционно-досмотровых комплексов производства «Скантроник системс» совместно с НПП «Торий».

«Инспекционно-досмотровые комплексы – эффективное и современное средство контроля перевозимых грузов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать эффективному информационному обмену и совместной научной работе в области обеспечения транспортной безопасности объектов железнодорожного транспортного комплекса», – сказал генеральный директор «Скантроник системс» Сергей Симочко.

Первый отечественный железнодорожный ИДК установлен предприятиями «Росэлектроники» в Забайкальске. Оборудование является средством дистанционного обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений и позволяет в автоматическом режиме контролировать 100% грузов без остановки состава на скорости до 70 км/ч.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Назначен директор «Гостеха»

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

4 главных тренда на рынке CRM по данным ИТ-маркетплейса Market.CNews

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021