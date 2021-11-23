CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Интеграция Инфраструктура
|

«Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске

ИТ-компания «Крок» создала условия для работы и обучения сотрудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Крок» для крупных банков.

Одна из особенностей офиса Raiffeisen TechCenter – отсутствие проводных подключений на рабочих местах. Чтобы сотрудники могли подключиться к корпоративным сервисам в любом месте, «Крок» развернула Wi-Fi-сеть высокой плотности. Суммарная площадь покрытия составила 4,3 тыс. кв. м. Доступ к корпоративным ресурсам с гарантированным качеством обслуживания через Wi-Fi-сеть могут получать одновременно до 600 человек. Высокую скорость соединения обеспечивает беспроводной стандарт Wi-Fi 6. Особое внимание специалисты «Крок» уделили расположению точек доступа в здании, чтобы сотрудники и гости офиса могли перемещаться по нему без разрыва подключения к сети.

«Для Agile-команд важна гибкость офисного пространства. Поэтому мы остановились на решениях, которые позволят сотрудникам Raiffeisen TechCenter чувствовать себя максимально комфортно и продуктивно работать в любом месте офиса», – сказал Дмитрий Черненко, ИТ-менеджер проекта Райффайзенбанка.

Также специалисты «Крок» создали современную мультимедийную инфраструктуру для нескольких рабочих пространств Raiffeisen TechCenter. Одно из них – мониторинговый центр. В нем установлена видеостена из LED-панелей, на которую можно вывести данные сразу из нескольких источников. Это позволяет представлять информацию в наглядном виде и демонстрировать графики в высоком разрешении.

Для проведения мероприятий в офисе Raiffeisen TechCenter создан трансформируемый конференц-зал. Зал легко подстраивается под потребности ИТ-хаба: при необходимости он может быть превращен в две или три отдельные переговорные комнаты. В случае, если задействовано все пространство конференц-зала, вывести презентацию можно на большую видеостену. В ситуациях, когда зал разделен на отсеки, контент транслируется с помощью дополнительных видеопанелей.

Эффективно проводить мероприятия в онлайн- и гибридном формате позволят сразу несколько решений, предложенных «Крок». Так, в конференц-зале есть система звукоусиления, предусмотрено автонаведение камеры на спикера. Оборудование для видео-конференц-связи интегрировано с корпоративной платформой для онлайн-встреч. Есть возможность записи мероприятий и трансляции их в YouTube.

Вся мультимедийная система конференц-зала управляется с единого пульта. Для удобства пользователей предусмотрены планшеты – с их помощью легко управлять оборудованием, когда зал разделен на сегменты.

«В этом году мы реализовали множество проектов по модернизации офисных помещений банков. В данном случае задача была создать комфортное и гибкое пространство для ИТ-подразделения банка. Этого нам удалось добиться с помощью высокоскоростного беспроводного подключения, а также набора удобных мультимедийных средств, которые позволяют эффективно проводить встречи, в том числе с учетом гибридных моделей работы. Преимущество «Крок» при решении таких задач – наличие огромной инженерной экспертизы и мультивендорный подход, позволяющий подобрать решение, которое будет оптимально для конкретного замысла и задачи заказчика», – отметил Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса с коммерческими банками ИТ-компании «Крок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Назначен директор «Гостеха»

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

4 главных тренда на рынке CRM по данным ИТ-маркетплейса Market.CNews

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021