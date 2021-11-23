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Контакт-центр Profil24 в Германии перевел обслуживание клиентов на платформу Naumen

В контакт-центре компании Profil24, аутсорсинговом партнере сервисов проката автомобилей в Германии и Австрии, завершен проект внедрения Naumen Contact Center. Переход на новое решение обеспечил компании устойчивость бизнеса и сокращение издержек в условиях пандемии. Проект выполнен силами немецкого партнера компании Naumen — системного интегратора SoftBCom Berlin.

На базе Naumen Contact Center реализовано единое рабочее окно оператора, которое позволило ускорить процесс обслуживания и сократить продолжительность подготовки новых сотрудников. В едином окне обрабатываются как голосовые, так и текстовые сообщения, включая факс и электронную почту. Часть операторов работают в системе удаленно, используя веб-приложение, которое не требует установки на компьютер. Простота подключения через веб-интерфейс позволила снизить затраты на техническую поддержку и расширить привлечение надомных работников.

Все аутсорсинговые проекты по обслуживанию клиентов компании Profil24 были описаны и унифицированы. Настройка и корректировка производятся силами супервизоров без привлечения ИТ-специалистов. Супервизоры получили доступ к системе отчетности, контроля и мониторинга.

При выборе платформы Naumen компания Profil24 осуществила бесшовный переход с устаревшего решения, построенного на базе нескольких продуктов с разнородными интерфейсами.

«С переходом на платформу Naumen у компании появилась возможность расширить сферу предлагаемых услуг и наращивать количество проектов без потери качества обслуживания. Менеджерам стало проще контролировать работу операторов, они могут переводить их с одного проекта на другой без длительного переобучения», — сказал Владимир Дудченко, директор SoftBCom Berlin GmbH.

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