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«Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами

Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает прием сообщений пользователей из соцсетей и мессенджеров, а затем передает их в модуль контактного центра Avaya.

Впервые такую интеграцию компания «Хайтэк-интеграция» осуществила в 2018 г., и с того времени для многих заказчиков использование Avaya EMC с облачной платформой MySender стало практически стандартом де-факто. Данная платформа расширяет стандартный функционал контакт-центров Avaya и позволяет им обрабатывать сообщения пользователей из всех популярных социальных сетей и мессенджеров, распространенных в России (WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, VK и др.) в рамках общей очереди и единой логики работы с использованием единого рабочего места оператора. Это способствует увеличению охвата целевой аудитории, привлечению новых клиентов, созданию комфортных условий общения по удобным для них каналам связи, а также повышению скорости и эффективности обработки поступающих сообщений.

Платформа MySender принимает сообщения пользователей в облаке, а затем передает их в модуль контактного центра Avaya. Облачная инфраструктура полностью соответствует требованиям российского законодательства об обработке и использовании персональных данных граждан. При этом решение от MySender универсально и существенно выигрывает в стоимости по сравнению с индивидуальной доработкой платформы Avaya под аналогичные требования заказчика.

«Новый релиз Avaya EMC 6.6.2 из-за изменений перестал поддерживать интеграцию с MySender. Поэтому перед владельцами контакт-центров встала дилемма – перейти на новую версию Avaya EMC, но отказаться от дополнительных каналов взаимодействия со своими клиентами или использовать «старую» версию вместе с полезным и удобным дополнительным функционалом. Поскольку мы были уверены в востребованности данной опции, то решили инициировать работы по интеграции новой версии контакт-центра Avaya и платформы MySender», – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-интеграция».

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