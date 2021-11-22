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Talantix подключил интеграцию с Telegram

Облачная CRM-система для рекрутмента Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) расширила возможности общения HR-команд с кандидатами внутри сервиса. К уже существующим интеграциям – с Viber и WhatsApp – добавился Telegram.

Еще весной 2021 г. в CRM-системе Talantix появилась возможность работы с мессенджером: специалисты по подбору могли написать кандидату, если он указал в резюме свой логин в Telegram, или же добавить его в карточку резюме.

В ноябре 2021 г. интеграция Talantix с Telegram полностью завершена. Теперь рекрутерам и линейным руководителям доступен полноценный функционал: система автоматически найдет кандидата в Telegram по номеру телефона, если он зарегистрирован в мессенджере, и покажет в карточке резюме этот способ связи.

Новая интеграция доступна пользователям без ограничений при любом тарифе.

Новая интеграция с Telegram позволит HR-командам и линейным руководителям общаться с кандидатами в одном из популярных форматов, быстрее вести подбор в едином пространстве Talantix.

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