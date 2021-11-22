Softline помогла «Тольяттинской энергосбытовой компании» обезопасить систему «умных» счётчиков электроэнергии

Softline, глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, реализовала проект по обеспечению безопасности интеллектуальной системы учета электроэнергии. Для «умных» счётчиков в Тольятти были установлены системы защиты от физического и «цифрового» воздействия.

Региональный поставщик электроэнергии для населения и юридических лиц в Тольятти — «Тольяттинская энергосбытовая компания» (ТЭК) — подключила «умные» счетчики электроэнергии к АИИСКУЭ («Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии») тысячи потребителей многоквартирных домов, однако для полноценной работы системы требуется также обеспечить её безопасность.

Компания Softline (является лицензиатом ФСТЭК и ФСБ) выиграла открытый конкурс на создание системы защиты. Установка средств обеспечения безопасности проходила в несколько этапов. Сначала были настроены средства защиты информации. Для исключения хищения на удаленных площадках средства защиты были смонтированы в специальные металлические запорные ящики с набором различных датчиков. Специальное устройство удаленного мониторинга датчиков позволяет в режиме онлайн мониторить информацию об открытии, движении, наличии питания, влажности, ударе и т.д. С целью визуального контроля на каждой площадке были установлены видеокамеры.

Softline также обезопасила информационный поток: все данные (от видеонаблюдения до информации от счётчиков и датчиков) направляются через шифрованный канал связи. Специалисты Softline создали защищённую сеть внутри ТЭК для защиты системы. Таким образом, весь трафик шифруется по ГОСТу. Кроме того, были развернуты дополнительные средства защиты, необходимые для полного соответствия федеральным и отраслевым требованиям в области защиты информации.

Наконец, специалистами Softline была доработана организационно-распорядительная документация для формализации процессов обеспечения безопасности объекта защиты.

«Компания Softline прекрасно справилась с поставленной задачей. В настоящий момент интеллектуальная система учета ТЭК находится под защитой и соответствует всем требованиям законодательства РФ», — отметил Денис Демидов, руководитель отдела информационных технологий «Тольяттинской энергосбытовой компании».

«Важно отметить, что вся система обеспечения безопасности строится на отечественных средствах защиты. Интеллектуальные системы учета электроэнергии относятся к ключевым элементам энергосистемы страны, поэтому особое внимание следует уделять выбору оборудования, технологий защиты и партнёра для реализации. Также стоит отметить, что во многом успех таких проектов зависит от этапа подготовки. Softline, имея опыт реализации подобных проектов, уделила особое внимание этому фактору, поэтому можно сказать, что данные тольяттинских “умных” счётчиков под надёжной защитой», — сказал руководитель группы по кибербезопасности в ПФО Softline Сергей Сенютин.