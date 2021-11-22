На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего здоровья в любое время – без очередей и прямого контакта с фельдшером.

Автоматизированные предрейсовые медосмотры на АЗС особенно удобны для водителей такси и грузового транспорта, т.к. возможности пройти медосмотр в ночное время и ранним утром в поликлинике или медицинском центре у них фактически нет.

Система медосмотра включает комплект медицинских приборов: тонометр, алкотестер, термометр и оборудования для фиксации процесса и выдачи результатов: две видеокамеры, термопринтер, моноблок. Водитель, приезжая на АЗС «Татнефть», проходит авторизацию в кабине в предрейсового медосмотра по номеру мобильного телефона, измеряет артериальное давление, пульс, температуру, а также содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Весь процесс занимает до двух минут. Заключение о допуске в рейс выдает сертифицированный медицинский работник Medpoint 24 и заверяет решение усиленной электронно-цифровой подписью. Распечатанное терминалом заключение вклеивается водителем в путевой лист.

Автоматизированный медосмотр водителей

«Контроль состояния здоровья участников дорожного движения очень важен. К сожалению, не каждый автопарк может позволить себе содержать медицинский кабинет с фельдшерами или направлять своих сотрудников в медицинские центры. Поэтому мы решили создать общественную сеть пунктов предрейсовых медосмотров на АЗС “Татнефть”», - сообщил заместитель директора по розничной реализации в Московском регионе Дмитрий Денисов.

В настоящее время системы цифровых медосмотров установлены в Москве и области, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Самаре, Ульяновске и Казани на 13 АЗС «Татнефть». C 1 августа 2021 г. на автоматизированных системах проведено 26 138 предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров у 621 водителя.

Справка:

ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

Medpoint 24 – федеральный оператор автоматизированных предрейсовых медосмотров, который производит и устанавливает автоматизированные системы для проведения предрейсовых (послерейсовых) и предсменных (послесменных) медицинских осмотров в любой точке России. Собственные команды медицинских работников осуществляют непрерывное проведение осмотров персонала и круглосуточную выдачу допусков к рейсу с помощью новейшей ИТ-разработки. (ООО «Арциус» лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-54-01-005724 от 17 декабря 2019 г.).