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Группа компаний АЛМИ начинает сотрудничество с компанией ТКР в Сибирском федеральном округе

Группа компаний АЛМИ заключила партнерское соглашение с компанией OOO «ТКР» (Общество с ограниченной ответственностью «Технологии комплексных решений») SoftClue одним из крупнейших поставщиков лицензионного ПО в Сибирском федеральном округе. Теперь отдаленным от центра нашей страны промышленным предприятиям и государственным организациям будет значительно комфортнее приобретать импортозамещающие программные продукты.

«Технологии комплексных решений» SoftClue – это омская компания, основанная в 2016 г. Является одним из поставщиков и интеграторов лицензионного ПО в Сибирском федеральном округе.

ГК АЛМИ предлагает на отечественном рынке ПО два собственных максимально совместимых решения: операционную систему AlterOS и офисный пакет AlterOffice.

Операционная система AlterOS имеет 32-разрядную и 64-разрядную версии, а также версию live. Дистрибутив конфигурируется под индивидуальные запросы пользователя. ОС совместима со множеством других программных продуктов, востребованных у органов государственной власти и предприятий (1С, КриптоПро, Касперский). К преимуществам AlterOS можно отнести: простоту в освоении, легкость в администрировании, возможность добавления необходимого функционала в репозитории ОС, наличие системы управления рабочими станциями СУРС (аналог групповых политик MS), обучающий портал с курсами по работе с ОС.

Офисный пакет AlterOffice собственной разработки ГК АЛМИ включает: текстовый редактор AText (поддерживает такие популярные форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), табличный редактор ACell (работает с файлами XLS, XLSX, ODS), редактор презентаций AConcept (поддерживает форматы: PPT, PPTX, PPS, PPSX, PDF), векторный графический редактор AGraph (работает с файлами PDF, EMF, EPS, JPEG, PNG, SVG, TIFF, ODG), почтовый клиент AMail (приложение для управления почтой, календарем и адресной книгой). В решении присутствуют такие функции как возможность защиты документов паролем, увеличенные максимальные размеры листа, поддержка режима рецензирования для таблиц и презентаций, и многое другое.

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