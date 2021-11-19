«Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» завершил первый этап проекта внедрения в компании «Сервионика» платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов (ESM) Simpleone. В первую очередь был автоматизирован процесс поиска и приёма сотрудников.

«Т1 интеграция» при поддержке специалистов вендора выполнила проектирование и внедрение ESM-платформы Simpleone. Российская разработка предназначена для автоматизации бизнес-процессов и их унификации, которая обеспечивается единой информационной средой для всех сервисных подразделений: ИТ, HR, финансовой службы, администрации и других. Автоматизация работы HR-подразделения стала первым этапом проекта. Основное внедрение заняло два месяца.

Процесс поиска новых сотрудников стал более контролируемым и прозрачным для всех участников: руководителей подразделений, HR-специалистов, отдела безопасности.

В единой системе любой работник компании с соответствующими полномочиями может в пару кликов создать заявку на поиск специалиста и отправить её на согласование. Сотрудники отдела HR так же в несколько кликов могут заполнять карточки кандидатов и отправлять их на рассмотрение. Оповещения и простые представления карточек кандидатов позволяют сократить время на получение отклика. Назначение интервью тоже происходит в системе. Платформа предусматривает ведение процесса согласования кандидатуры внутри компании.

«В нашей компании более 2 тыс. сотрудников. Процесс поиска специалистов и их трудоустройства уже был прописан, понятен и формализован, однако масштаб задачи требовал внедрения системы автоматизации. Вместо узкоспециализированных HR-программ “Сервионика” предпочла ESM-платформу Simpleone, которая позволит цифровизировать все сервисные процессы компании и связать их в единой системе. Следующими этапами развития проекта станет работа над процессами в рамках хозяйственного, ИТ и правового направлений», – сказала Татьяна Кобзева, руководитель направления по работе с персоналом дирекции по работе с ключевыми клиентами компании «Сервионика».

«Коллеги из компании “Сервионика” сделали правильное решение, выбрав концепцию Enterprise Service Management вместо зоопарка систем, который мог бы получиться из множества отдельных программ. Широкие возможности кастомизации платформы позволят настроить автоматизацию других сервисных направлений так же быстро, как была произведена автоматизация HR-процессов», – отметил Максим Секулич, руководитель группы продаж Simpleone.

«Благодаря гибкому редактору рабочих процессов и наличию инструментов low- и no-code нам удалось значительно сократить сроки реализации. По итогам первого этапа проекта “Сервионика” получила единую систему для автоматизации различных бизнес-процессов с понятным для всех сотрудников интерфейсом и гибкими настройками, не требующими сопровождения разработчиков», – сказал Евгений Новиков, начальник отдела ITSM-решений «Т1 интеграция».