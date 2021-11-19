Расширение географии поставок ОС AlterOS до Нижневартовска

Группа компаний АЛМИ в рамках стратегии импортозамещения поставила Нижневартовскому комплексному центру социального обслуживания населения бессрочные лицензии на операционную систему AlterOS в редакции Desktop с годовым доступом к технической поддержке и обновлениям.

Заказчик отметил, что дистрибутив, разработанный ГК АЛМИ, полностью совместим со всем необходимым прикладным ПО и имеет высокий уровень безопасности из-за отсутствия программного обеспечения, которое задействует иностранные серверы.

ОС AlterOS включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421) и имеет Сертификат ФСТЭК, который подтверждает ее соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам» по 4 классу защиты информации для операционных систем общего назначения (Приказ № 119 ФСТЭК от 19 августа 2016 г.).

«В задачи Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения входят социально–медицинское обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная реабилитация и сопровождение, психологическая помощь и другие важные виды услуг. Оперативная работа и особые методы работы наших специалистов в вопросах импортозамещения позволили произвести внедрение новой ОС в кратчайшие сроки», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.