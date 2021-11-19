CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра»

«1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра». Участие ижевской компании сократило срок проекта на два месяца и снизило расходы организации более чем вдвое.

МЦ «Палитра» — это современный многопрофильный медицинский центр во Владимире. Для ведения учёта компания использует конфигурацию «1С: Бит: Управление медицинским центром», которая уже пять лет непрерывно дорабатывается и подстраивается под особенности бизнес-процессов.

Самостоятельное обновление программы c таким объемом доработок было длительным и трудоемким процессом, поэтому было принято решение отдать проект на аутсорсинг специализированной компании. С учётом опыта и рекомендаций клиентов была выбрана фирма «1С-ижтиси».

В результате проведенные работы позволили МЦ «Палитра» использовать новую функциональность конфигурации, сделать необходимые интеграции с внешними сервисами и внедрить в работу программу Trello.

Исполнительный директор МЦ «Палитра» Светлана Зрянина сказала: «По нашим ориентировочным расчетам, выполняя проект собственными силами, мы бы потратили не менее 6 месяцев. Кроме того, нам бы пришлось остановить на это время все свои доработки конфигурации. Специалисты «1С-ижтиси» сделали основной объем за полтора месяца, что позволило снизить затраты более чем вдвое, и при этом сократить срок проекта до четырех месяцев».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов

Nokia локализует производство на территории России

Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»

«Цифровая экономика» прирастет федпроектами по линии госуслуг, ИТ-кадров, СЭД, интернета

Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента

Россиянам узаконили трудоустройство через интернет

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021