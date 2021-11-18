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В Yandex.Cloud стали доступны графические ускорители Nvidia A100 80 ГБ

Клиенты облачной платформы Yandex.Cloud получили возможность использовать графические процессоры (GPU) Nvidia A100 80G. Производительность GPU Nvidia A100 в сравнении с предыдущими поколениями увеличена в 2 раза. При этом новый графический процессор обладает самой быстрой в мире пропускной способностью памяти более – 2 ТБ/с, что позволяет работать с крупными моделями и наборами данных. Сейчас в Yandex.Cloud предлагаются конфигурации по 1 и 8 карт на виртуальную машину. GPU Nvidia A100 обеспечивают быструю масштабируемость и высокую скорость тренировки моделей искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, анализа данных, высокопроизводительных вычислений.

Новое поколение процессоров доступно в виртуальных серверах, для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения в Yandex DataSphere, при работе с облачными сервисами контейнерной разработки (Managed Service for Kubernetes).

Новый графический процессор применяют для решения бизнес-задач в сфере финансовых услуг, ритейла, добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, фармацевтики и здравоохранения, медиа и многих других. Компании используют вычисления на GPU для прогнозирования спроса, управления заказами, подбора персонала, создания рекомендательных моделей, оптимизации логистики, анализа изображений и текста.

Сегодня решения на GPU Nvidia A100 в Yandex.Cloud уже используются «М.видео-Эльдорадо» и Vizorlabs. Также новые процессоры доступны участникам программы Yandex.Cloud для науки и образования. GPU Nvidia A100 используется в суперкомпьютерах «Яндекса» для улучшения качества поиска, голосового помощника» «Алисы», рекомендательных и других сервисов экосистемы «Яндекса».

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