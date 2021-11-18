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«Росэлектроника» оборудовала Тепловское нефтяное месторождение взрывозащищенными тепловизионными системами

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» ввел в эксплуатацию взрывозащищенную телевизионную систему на буровой установке на Тепловском нефтегазоконденсантном месторождении. Оборудование обеспечивает дистанционный мониторинг технологических процессов внутри модулей буровой установки, где невозможно использование стандартной видеотехники.

Новая телевизионная AHD-система, разработанная НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику»), состоит из восьми камер, а также удаленных рабочих мест бурильщика и бурового мастера, с которых ведется наблюдение за технологическими процессами на объекте. Решение позволяет передавать видео на расстояние до 1000 м по каналу беспроводной связи Wi-Fi. Управление системой обеспечивается с встроенного и выносного пультов специального взрывозащищенного видеопросмотрового устройства.

ТВ-система AHD качества отличается от PAL-систем более высоким разрешением, а также неограниченным количеством подключенных камер. А при сравнении с популярным IP-оборудованием AHD-система имеет более низкую стоимость, может передавать высококачественное изображение на большие расстояния с меньшими задержками по времени – 0,25 секунды против 0,3-4,0 секунды для IP.

«Обеспечение видеонаблюдения на таких сложных объектах, как буровые установки, возможно только с помощью специальной техники, которая способна надежно работать даже в экстремальных условиях эксплуатации. Наша система обеспечивает дистанционное наблюдение за территорией буровой установки и механизмами внутри ее модулей, визуальный контроль за действиями персонала, а также просмотр видеозаписи событий, предшествовавших моменту аварийной ситуации. Решение может также использоваться при проведении геологоразведочных работ», - сказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.

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