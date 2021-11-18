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«Крок» создал инфраструктуру для ТК «Пермский»

Введен в эксплуатацию тепличный комплекс «Пермский» - третий проект группы «Агро менеджмент». ИТ-компания «Крок» создала для нового комплекса надежный инфраструктурный фундамент, который поможет предприятию выстроить эффективный производственный цикл.

Одно из важных звеньев в работе современного агрокомплекса - оперативный обмен данными между системами и контроль параметров микроклимата в теплицах. Для этого специалисты «Крок» проложили в ТК «Пермский» структурированные кабельные сети и развернули беспроводные локальные вычислительные сети (Wi-Fi). Они позволяют собирать данные с огромного количества датчиков, а также хранить и обрабатывать информацию. Кроме того, Wi-Fi необходим для работы оборудования, отслеживающего температуру, влажность и другие параметры в конкретных зонах теплиц.

«При выборе технологий для оснащения ТК “Пермский” мы опирались на глубокое понимание отраслевой специфики и знание рынка открытого грунта. Например, все инженерное оборудование, установленное в теплицах, - влагоустойчивое. Его расположение учитывает рост растений и не препятствует работе специализированной техники», - сказал Алексей Чувилин, директор по работе с корпоративными клиентами ИТ-компании КРОК.

Площадь ТК «Пермский» составляет более 24 га, и предложенные «Крок» решения направлены на создание безопасной среды на всей его территории. Так, система контроля доступа идентифицирует сотрудников, обеспечивает их доступ в разные зоны агрокомплекса и одновременно, благодаря интеграции с 1С, ведет учет рабочего времени персонала.

200 камер видеонаблюдения помогают следить за трудовой дисциплиной и предупреждать нештатные ситуации. В дальнейшем система видеонаблюдения может быть дополнена модулем видеоаналитики и использоваться как один из инструментов охраны труда.

На контрольно-пропускном пункте ТК «Пермский» специалисты «Крок» установили камеры с распознаванием номеров, чтобы авторизованный грузовой транспорт мог проезжать на территорию без задержек. Системы весового контроля позволяют оперативно учитывать объемы вывозимой продукции и предотвращать кражи.

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