«Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина»

ГК «Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, показатели out-of-stock (отсутствие товара на полках) снизились на 30%, а списания уменьшились на 8%. Сейчас проект масштабируется, до конца 2021 г. к сервису будет подключена вся сеть из более 100 магазинов.

«Калина-малина» — собственная торговая сеть кемеровского производителя колбас и мясных деликатесов «Крестьянское хозяйство Волкова А.П.». За 5 лет работы проект вырос до сетевого игрока, управляющего сотней розничных точек. Текущий процесс управления запасами во всей торговой сети занимал у сотрудников по 2 часа в день, но не позволял эффективно использовать это время: ошибки в заказах приводили к упущенным продажам, связанным с недостатком товара, либо к списаниям из-за избытков скоропортящейся продукции. С открытием новых торговых точек и ростом бизнеса компания решила пересмотреть и оптимизировать подход к управлению запасами. Для этого она решила подключить облачный сервис «Корус | Управление запасами» компании ГК «Корус консалтинг».

Работа велась поэтапно. Сперва сотрудники сети провели инвентаризацию магазинов и остатков на складах и актуализировали информацию в ERP. Далее специалисты «Корус консалтинг» настроили интеграцию учетной системы и облачного сервиса, перенесли в инструмент данные о продажах и остатках по товарам, графики отгрузок, базу поставщиков и параметры работы с ними. Затем проектная команда определила KPI проекта – целевые показатели out-of-stock, уровня списаний и времени формирования заказов – и запустила сервис.

Новый инструмент подключили всего за два месяца. За период пилотной эксплуатации «Корус | Управление запасами» показатели эффективности закупок пошли вверх. В результате внедрения сервиса рост выручки по разным магазинам достиг до 37%, показатели out-of-stock снизились на 30%, а списания уменьшились на 8%. Также компании удалось высвободить половину рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках, и перераспределить его на задачи в торговых залах. Сейчас решено масштабировать проект на всю торговую сеть – более 100 магазинов.

«Наши сотрудники дважды в день проводят длительные расчеты и оформление заявок. Каждый раз все эти задачи занимали у них в среднем два часа. Сервис позволил высвободить этот ресурс от рутинных операций, при этом повысив качество работы с закупками. А у сотрудников появилось больше времени на другие задачи: помощь покупателям и поддержание порядка в торговом зале», – отметил Александр Миронов, ведущий специалист по автозаказу фермерского кооператива «Калина-малина».

«Для активно развивающегося рынка ритейла особо важна скорость – именно поэтому розничные компании все чаще делают выбор в пользу решений, работающих по модели SaaS. Это позволяет быстро подключать новые инструменты, масштабировать их, и за короткое время получать первые результаты. За несколько месяцев использования нашего сервиса автозаказа “Калина-малина” не просто оптимизировала процесс управления запасами, а смогла подсчитать конкретную пользу нового инструмента, выраженную в цифровых показателях. Наше решение приносит измеримый результат, и в этом главная его ценность», – сказала Александра Москаленко, руководитель направления «Управление запасами» ГК «Корус консалтинг».