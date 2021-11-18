HRlink оцифровала кадровый документооборот в «Сбермаркете»

«Сбермаркет» автоматизировал кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволило компании ускорить процесс подписания документов с удаленными сотрудниками.

«Сбермаркет» – федеральный онлайн-сервис доставки продуктов и товаров для дома. С началом пандемии компания начала активно расти, а штат значительно расширился. Сейчас в «Сбермаркете» более 3 тыс. сотрудников. Одновременно компания была вынуждена перевести более 70% команды на дистанционный или комбинированный режим труда. Обмен документами с дистанционными сотрудниками происходил с помощью курьерской доставки. Для этого нужно было оформить бумаги, заказать курьера, передать и получить документы. В случае ошибок процесс приходилось начинать сначала. Такой формат документооборота отнимал слишком много времени и ресурсов HR-специалистов, особенно в условиях быстрого увеличения штата. Сам же процесс подписания мог затянуться на несколько дней.

Чтобы упростить удаленное взаимодействие с сотрудниками из различных регионов страны, компания решила автоматизировать процессы в HR. В «Сбермаркете» приняли решение принять участие в эксперименте Минтруда по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО). Для оцифровки процесса была выбрана платформа HRlink.

HRlink – это отечественный сервис, предназначенный для быстрого, безопасного и легитимного перехода на полностью безбумажный документооборот с сотрудниками. В системе можно отправлять и подписывать любые типы кадровых документов, в том числе оформлять взаимоотношения с самозанятыми и ИП. Подписание происходит в несколько кликов с помощью неквалифицированной цифровой подписи, которая выдается сотрудникам прямо внутри сервиса. Авторизоваться и подписывать документы можно также через госпортал «Работа в России» или учетную запись на портале «Госуслуги».

Переход «Сбермаркета» на HRlink занял менее двух месяцев от этапа закупки до масштабирования продукта на всю компанию. Для корректной и быстрой работы сервиса была настроена интеграция и бесшовный обмен данными с «1С».

Сейчас в HRlink зарегистрировано 78% сотрудников «Сбермаркета», которые могут удаленно подписывать свыше 200 видов кадровых документов. Также сократилось число ошибок в документах: HR-специалисты «Сбермаркета» могут отслеживать в режиме онлайн не только сам процесс подписания файлов, но и его корректность.

«В прошлом году наша команда начала стремительно расти. Сегодня «Сбермаркет», по данным INFOline, занимает первое место на рынке доставки продуктов и товаров для дома. Нам было важно развернуть решение для электронного обмена кадровыми документами в короткие сроки. Кроме того, мы заботились о том, чтобы продукт был простым и интуитивно понятным для наших сотрудников. Платформа HRlink соответствовала этим требованиям», – сказала Ксения Миронова, руководитель отдела кадрового администрирования и охраны труда «Сбермаркета».

«По мере роста штата, а соответственно, увеличения объемов хранимых и обрабатываемых кадровых документов очень важно обеспечить прозрачность, упростить и ускорить делопроизводство в HR. Переход на КЭДО позволяет сократить материальные и временные расходы на печать, подписание и доставку документов, а также снизить риск потери важных документов. Мы рады, что на таком важном для «Сбермаркета» этапе помогли HR-департаменту компании снизить количество трудозатратной рутины и сосредоточиться на более важных задачах», – отметил Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.