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Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа: Citrix Virtual Apps and Desktops и Citrix ADC.

Решения Citrix используются крупными компаниями для организации удаленного доступа к виртуальным рабочим столам и приложениям (Citrix Virtual Apps and Desktops, называвшийся ранее XenApp), а также для публикации веб-приложений (Citrix ADC/NetScaler). Avanpost FAM позволяет защитить удаленные рабочие столы и приложения, публикуемые через Citrix, обеспечивая многофакторную аутентификацию и централизованный контроль доступа сотрудников. При этом поддерживается как схема интеграции с использованием Citrix Gateway в качестве средства аутентификации, так и напрямую, без этого решения.

«Благодаря Avanpost FAM подразделения бизнеса, связанные с информационными технологиями и информационной безопасностью, получают полный контроль над доступом сотрудников к корпоративным решениям Citrix, могут централизованно управлять сценариями аутентификации и политиками безопасности каждого приложения», – отметил Дмитрий Грудинин, системный архитектор компании «Аванпост».

Avanpost FAM (Federated Access Manager) – платформа для единой аутентификации сотрудников в корпоративных приложениях, которая обладает уникальными функциональными возможностями на российском рынке. Система единого входа, созданная с помощью Avanpost FAM, позволяет организовать прозрачную и многофакторную аутентификацию в мобильных и веб-приложениях, приложениях с толстым клиентом, SaaS-сервисах и терминальных решениях. Продукты такого класса сейчас, в условиях удаленного режима работы, особенно востребованы.

Отличительной особенностью Avanpost FAM является поддержка обширного пула технологий аутентификации: Enterprise SSO (ESSO), IDP (Identity Provider, включая SAML и OAuth/OpenID Connect), Reverse Proxy (Web Access Manager), RADIUS, Credential Provider для Windows, PAM для Linux/UNIX. Это позволяет обеспечить по-настоящему «бесшовную» единую однократную аутентификацию в смешанных ИТ-инфраструктурах, где есть приложения как с «толстым», так и с «тонким» клиентом, рабочие станции, веб-интерфейсы, микросервисы и мобильные приложения.

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