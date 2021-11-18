2 тысячи роботов ABB помогут с производством биоразлагаемой упаковки

Подразделение «Робототехника» компании ABB подписало соглашение о сотрудничестве с калифорнийской компанией Zume, поставщиком биоразлагаемой упаковки. ABB поставит роботизированные ячейки, которые позволят Zume производить экологически безопасную упаковку по всему миру, помогая снизить зависимость от одноразового пластика.

В течение следующих пяти лет ABB установит и интегрирует более 1 тыс. роботизированных ячеек для производства формованного волокна (MFC), в том числе до 2 тыс. роботов на объектах заказчиков Zume по всему миру. ABB использует возможности своих программ по управлению и экспертов по автоматизации из своей сети глобальных центров по разработке решений. Это обеспечит производству масштабируемость, модульность и скорость, необходимые для запуска технологических комплексов, которые смогут ежегодно производить миллионы единиц экологически чистой упаковки. Финансовые подробности соглашения не разглашаются.

Производители сталкиваются с растущим давлением со стороны потребителей и политиков с целью найти альтернативы одноразовой пластиковой упаковке. Новая упаковка должна быть экологичной, простой в формовке и такой же рентабельной, как и пластиковая. Упаковочный материал Zume изготовлен из экологически чистого растительного материала, оставшегося от сельскохозяйственного производства, включая бамбук, пшеницу и солому. Создание упаковки из растительного материала потребляет значительно меньше воды и энергии и снижает выбросы CO₂ по сравнению с производством и утилизацией пластиковой упаковки. В отличие от пластика, материалы растительного происхождения на 100% биоразлагаемы и просто разрушаются после использования.

«Автоматизация производства экологически чистой упаковки Zume с помощью роботов ABB делает ее жизнеспособной и экономичной альтернативой одноразовому пластику. С Zume у нас есть возможность убрать триллионы кусочков пластика с мирового рынка, сохраняя ограниченные ресурсы и поддерживая мир с низким содержанием углерода, – отметил Сами Атия (Sami Atiya), президент бизнеса «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB. – Сегодня роботизированная автоматизация расширяет возможности, делая мир более экологичным за счет более эффективного производства, которое сокращает потребление энергии, выбросы и производственные отходы. Наше сотрудничество демонстрирует чего возможно достичь, когда организации, приверженные делу создания низкоуглеродного общества, работают вместе».

Zume разработала и запатентовала инновационный производственный процесс, позволяющий создавать биоразлагаемую упаковку для чего угодно – от продуктов питания и бакалеи до косметики и потребительских товаров. Контейнеры формуются из растительного материала с помощью ячеек Zume для производства формованного волокна, интегрированных с двумя роботами IRB 6700 от ABB. Каждая ячейка ежедневно обрабатывает до двух тонн сельскохозяйственного сырья, производя 80 тыс. единиц экологически чистой упаковки. В сотрудничестве с ABB компания Zume планирует установить до 100 роботизированных ячеек на каждой фабрике. Благодаря автоматизации, скорости и масштабируемости, которые обеспечивают производственные ячейки, каждое предприятие могло бы обрабатывать 71 тыс. тонн сельскохозяйственного сырья в год, потенциально производя до двух миллиардов упаковок в год.

«По нашим оценкам, к 2050 г. в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, поэтому крайне важно отказаться от одноразового пластика, – отметил Алекс Гарден (Alex Garden), председатель и главный исполнительный директор Zume. – Вовлечение международных экспертов ABB в области автоматизации для разработки и интеграции решений автоматизации для наших заказчиков произведет революцию в упаковке и продемонстрирует, каким может быть устойчивое производство. Гибкость и масштабируемость роботов ABB обеспечивает эффективный автоматизированный производственный процесс. Это означает, что мы можем предложить жизнеспособную, экономичную биоразлагаемую альтернативу пластику и помочь производителям стать более экологически чистыми».

Zume и ABB реализовали пилотный проект на Satia Industries Limited, одном из крупнейших в Индии производителей древесины и бумаги на основе сельскохозяйственного сырья. Компании создали участок из 10 производственных ячеек, которые будут ежедневно перерабатывать 20 тонн пшеничной соломы, производя 100-процентную биоразлагаемую упаковку для различных отраслей.

«Наша работа с Zume и ABB позволяет Satia Industries оправдать и превзойти ожидания наших клиентов в отношении высокопроизводительных, доступных и надежных продуктов, которые производятся в соответствии с принципами устойчивого развития и легко разлагаются, – сказал Аджай Сатиа (Ajay Satia), генеральный директор Satia Industries. – Помимо значительного увеличения стоимости компании мы можем поддержать планету, предоставляя экологически рациональные решения, которые помогают нашим клиентам перейти на более современные, надежные и индивидуализированные продукты по сравнению с теми, которые они используют сегодня».

Другие пилотные проекты запланированы для компании Parason Group, поставщика оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, также базирующегося в Индии, и для Jefferson Enterprise Energy, первой фабрики по производству биоразлагаемой упаковки, работающей полностью на возобновляемых источниках энергии и расположенной в Техасе, США.