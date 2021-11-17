«Ростелеком-ЦОД» построит в Москве дата-центр почти на 7 тысяч стоек

«Ростелеком-ЦОД» приобрел новый объект для строительства дата-центра на юге Москвы в районе Западное Бирюлево по адресу улица Никопольская, владение 6. На территории общей площадью 57291 кв. м компания построит четыре дата-центра, которые вместят в общей сложности 6710 стоек. Совокупная площадь центров обработки данных (ЦОД) составит не менее 40000 кв. м, общая мощность — 55 МВт. Дата-центры будут запускаться поэтапно. Первую 1000 стоек планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 г.

Проект дата-центров предполагает уровень защищенности Tier III по классификации Uptime Institute. Это означает, что в ЦОДе резервируются все критически важные для работы системы, включая электроснабжение и охлаждение, а обслуживание и ремонт происходят без остановки процессов. Сертификация будет получена по трем направлениям: проектная документация (Documents), соответствие документации при исполнении (Facility) и операционная устойчивость (Sustainability).

Сегодня московский рынок ЦОДов испытывает дефицит мощностей: по оценкам аналитиков, текущая потребность столицы составляет около 900 новых стоек в год. Новый проект на Никопольской улице поможет удовлетворить высокий спрос на услуги дата-центров. У нового объекта хорошая транспортная доступность: рядом станция метро «Улица Академика Янгеля» и ж/д станция «Красный строитель».

«Растущие потребности государственных и коммерческих компаний превышают текущий объем рынка услуг дата-центров. Наш новый масштабный проект в Москве поможет справиться с дефицитом мощностей и позволит бизнесу развивать цифровые проекты на надежной технологической базе без ограничений по наращиванию ИТ-ресурсов», — сказал первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор «Даталайн» Юрий Самойлов.