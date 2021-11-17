Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС»

«РТ МИС» и «Ред софт» подтвердили корректность работы медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС» и операционной системой «Ред ОС». Испытания проводились в клиентской части ИС. Протестированные программные продукты зарегистрированы в Реестре отечественного ПО, что подтверждает их соответствие политике импортозамещения и обеспечивает выполнение части требований федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» для объектов КИИ.

«ЕЦП.МИС» и «ЕЦП.ЛИС» – продуктовые решения компании «РТ МИС» для цифровизации бизнес-процессов в здравоохранении. «ЕЦП.МИС» автоматизирует деятельность поликлиник, стационаров, ФАПов, создает единое информационное пространство в региональном здравоохранении. ЕЦП.ЛИС автоматизирует работу лабораторий. Решения «РТ МИС» сокращают рутинную работу врача, поддерживают процессы лечения, формируют пациентоориентированные подходы в медицине.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованием информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

Ранее компании подтвердили корректность работы программного продукта «ЕЦП.МИС» и операционной системы «Ред ОС» с преднастроенной конфигурацией «Рабочая станция» в серверной части.

«Развитие экосистемы «Ред ОС» для ее использования на объектах КИИ, в частности, в учреждениях здравоохранения – одно из стратегических направлений работы «Ред софт». Сейчас наша операционная система установлена в медицинских организациях в 46 регионах страны, и этот показатель продолжает расти. Это связано в первую очередь с качественным и количественным увеличением списка совместимого с «Ред ОС» специализированного программного обеспечения. Благодарим «РТ МИС» за долгосрочное сотрудничество в целях цифровизации одной из основных сфер жизнедеятельности государства – здравоохранения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».