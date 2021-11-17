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Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты

В конце октября 2021 г. Группа компаний АЛМИ завершила комплексную поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Standard и операционной системы AlterOS Desktop с годовым доступом к технической поддержке и обновлениям в Управление социальной защиты населения Администрации Ровеньского района Белгородской области.

В целях оптимизации информационного сопровождения своей деятельности по реализации полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, Управление сделало выбор в пользу данного вендора, программные продукты которого уже успели положительно зарекомендовать себя на отечественном ИТ-рынке.

В версии AlterOS Desktop отсутствует программное обеспечение, которое задействует иностранные серверы. Операционная система совмещает в себе удобство ОС Windows, стабильность MacOS и безопасность ОС Linux. Дистрибутив AlterOS функционирует на интерфейсе стандарта EFI, с процессорной архитектурой X86-64. Система имеет сертификат ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Офисный пакет AlterOffice в версии Standard включает в себя базовый набор компонентов для работы с различными документами: текстовый редактор AText (поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), табличный редактор ACell, редактор презентаций AConcept, почтовый клиент AMail (приложение для управления почтой, календарем и адресной книгой). Пакет внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №7114 (Приказ Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522).

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