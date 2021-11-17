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Гостиницы Сахалинской области теперь могут отчитываться в МВД через интернет

Гостиницы, отели, санатории, хостелы и другие объекты размещения, расположенные на территории Сахалинской области, получили возможность ставить гостей на учет в УВМ МВД через интернет при помощи модуля ФМС сервиса «Контур.отель».

По закону данные о прибывающих из других регионов гражданах России нужно передавать в УВМ МВД в течение суток, об иностранцах — в течение одного рабочего дня с момента заезда. За нарушение этих сроков юридическому лицу грозит штраф от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб за каждого иностранного гостя и до 750 тыс. руб. за российского постояльца.

По информации Министерства туризма Сахалинской области, руководители коллективных средств размещения неоднократно сообщали о неудобном формате взаимодействия с УВМ МВД, ведь чтобы информировать отделения госоргана, приходится отрывать от работы сотрудников. Специалисты министерства и Контура изучили возможности дистанционной передачи информации и провели совещания с ведущими гостиницами, структурами МВД. Итогом этой работы стала возможность подключать объекты размещения к электронному документообороту с правоохранительными органами через систему «Контур.отель».

Электронный документооборот (ЭДО) с МВД позволяет гостинице моментально отчитываться о прибывающих гостях прямо со своего компьютера. Это значительно снижает риск опозданий и штрафов.

Сахалинская область стала 69 по очереди регионом, подключившимся к электронному документообороту с МВД через «Контур».

«Подготовкой запуска ЭДО с МВД в регионе мы планомерно занимались более двух лет. Совместно с МВД провели большую работу по настройке оборудования, согласованию и тестированию транспортной схемы. Несколько гостиниц Сахалинской области принимали активное участие в проверке ее работоспособности. С запуском ЭДО отельеры одного из самых восточных регионов страны, наконец, могут взаимодействовать с контролирующими органами электронно, без необходимости постоянно ездить в отделение УВМ МВД и отвозить уведомления», – сказал Эдуард Макаров, менеджер по маркетингу сервиса «Контур.отель».

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