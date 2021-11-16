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МТС внедрила систему распознавания лиц на складе текстильной компании Runa Tex

МТС реализовала проект по биометрическому контролю доступа в ростовской компании Runa Tex — одного из производителей и продавцов тканей и швейной фурнитуры. На входе в оптово-розничный склад предприятия установлен терминал с системой распознавания лиц, который обеспечивает быстрый и бесконтактный доступ на территорию. Об этом на своей странице в соцсети рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Сервис позволяет круглосуточно контролировать вход в помещение и предотвращать проникновение злоумышленников. Таким образом, обеспечивая высокий уровень безопасности работников и продукции, находящейся на складе. В базе системы может храниться до 6000 лиц.

«В России биометрические системы пользуются наибольшей популярностью в ритейле, сфере услуг. Также значительную долю занимают производственные и медицинские предприятия. В последние годы их активно начали применять финансовые и учебные учреждения. К примеру, весной МТС внедрила интеллектуальную систему безопасности в кадетской школе ДГТУ, которая ведет контроль за посетителями и помогает повысить уровень безопасности детей и преподавателей. Растущая популярность биометрии объясняется легкостью использования и надежностью», — отметил директор компании МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

«Система распознавания лиц — это оптимальное решение для компании с большим штатом. Отпадает необходимость карточек, которые могут быть украдены или подделаны. Сотруднику достаточно пройти мимо специальной камеры. Система не пропустит чужака при его попытке оказаться на охраняемой территории и подаст сигнал на пульт охраны», — сказала основатель компании Runa Tex Наталья Румянцева.

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