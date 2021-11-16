Интеграция «Телфин» и «Контур.CRM» повысит продажи на 15%

Российский телеком-провайдер «Телфин» обеспечил интеграцию IP-телефонии АТС «Телфин.Офис» с сервисом «Контур.CRM». Партнерство позволит бизнесу эффективнее проводить обработку звонков и анализировать коммуникацию с клиентами.

Интеграция «Контур.CRM» с IP-телефонией «Телфин» решает комплекс задач заказчиков: это контроль работы менеджеров, улучшение эффективности отработки лидов, повышение конверсии в сделки, улучшение качества сопровождения и обслуживания. Кроме того, «Телфин» предложил расширенную функциональность для пользователей «Контур.CRM». В системе доступна аналитика активности менеджеров с показателями количества звонков и времени общения по телефону. Пользователи также отметили как важный плюс интеграции систем возможность сохранения записей разговоров с клиентами.

На первом этапе интеграции специалисты «Контур.CRM» провели анализ рынка сервисов IP-телефонии и опрос компаний из различных сегментов бизнеса: ИТ-интеграторы, производство, логистика, услуги для B2B. В результате исследования было принято решение проводить интеграцию с «Телфин» как с лидером отрасли IP-телефонии. Разработчики «Контур.CRM» изучили API и написали интеграцию с сервисами «Телфин» на основе c# и javascript. В проекте принимали участие бэкэнд и фронтэнд разработчики компаний, дизайнеры и специалисты по внедрениям.

По прогнозам «Контур.CRM», общая эффективность звонков заказчиков повысится на 30% благодаря интеграции сервисов «Телфин» и «Контур.CRM».