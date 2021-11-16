Дистрибьютор напольных покрытий «Опус» объединил учет в системе на базе «1С:ERP»

Дистрибьютор напольных покрытий «Опус» объединил учет в единой системе на базе «1С:ERP». С помощью новой системы автоматизировали бизнес-процессы от закупок до продаж и маркетинга. В результате заказы обрабатываются на 10% быстрее, оборачиваемость складских запасов выросла на 5%. Отчетность формируется на 20% быстрее.

«Опус ТД» — дистрибьютор напольных покрытий: линолеума, ковролина и сопутствующих товаров. Компания входит в холдинг Beaulieu International Group, ее филиалы работают в Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и Нурсултане. Клиенты «Опус ТД» — ключевые игроки DIY-рынка: «Леруа Мерлен», ОБИ, «Касторама» и т. д.

Раньше компания вела учет в различных информационных базах. Обмен данными между ними был неоперативным, информация не синхронизировалась и содержала неточности. Пользователи вручную искали и сверяли информацию в нескольких источниках. Как результат — отчетность собиралась долго, неполно и с ошибками. На основании такой отчетности было сложно принимать управленческие решения по товарным потокам, складским резервам и анализировать продажи.

«Опусу ТД» требовалось объединить работу всех подразделений компании в одной системе. Нужно было создать базу для разработки новых проектов, таких как стендовая программа, ценообразование, финансовый анализ и планирование закупок.

Единую систему решили создать на базе «1С:ERP Управление предприятием 2». Для автоматизации регламентированного учета в Казахстане использовали «1С:Бухгалтерию 8 для Казахстана» — данные из ERP автоматически выгружаются в бухгалтерию.

Новая система объединила работу 200 пользователей из отделов продаж, закупок, логистики, бухгалтерии и МСФО.

По итогам проекта у компании появилась возможность анализировать складские резервы и управлять закупками с учетом потребности. В результате оборачиваемость складских запасов выросла на 5%.

Благодаря автоматизации скорость обработки заказов выросла на 10%. Блок групповой сборки позволяет собирать сразу несколько комплектов. Собрать заказ массово можно в двух режимах: «комплектация» — для отражения произвольного преобразования номенклатуры и «резка» — для отражения операций по резке рулонов.

Рейсы теперь планируются с учетом спецификации заказов: ламинат, ковролин. Перевозчик подбирается автоматически по тарифам транспортных компаний и местонахождению клиентов. Затраты на транспорт распределяются с учетом обособления товаров под филиалы, внутренних перемещений, доставки за счет резерва. На основании плановых и фактических расходов рассчитывается эффективность рейсов и работы транспортной службы.

Используется многоступенчатое ценообразование. На первом этапе цены EWX поставщика увеличиваются на процент транспортных расходов до филиалов. На втором формируется базовый прайс филиала с учетом бюджетных показателей расходов на маркетинг, доставку, процент отсрочки платежа, проценты выравнивания по товарным группам.

Разработан механизм для работы с резервами предстоящих расходов по налоговому и бухгалтерскому учетам. Инструмент позволяет ускорить создание резервов, отслеживание остатка и создавать документ «Приобретение услуг и прочих активов» напрямую из рабочего места по резервам. При введении суммы больше текущего резерва система сама распознает остаток и делит документ на строки «за счет резерва» и «вне резерва».

Настроен механизм кредитного контроля по дебиторской задолженности с введением предельных дней и сумм задолженностей. При превышении введенных данных проведение «Расходных ордеров» блокируется, и пользователь получает оповещение о сроках и размере превышения лимита по договору с контрагентом.

Данные по всей компании консолидируются в единой системе. У сотрудников появился доступ к полной и достоверной информации. Время на подготовку управленческой отчетности сократилось на 20%, а регламентированной — на 15%.