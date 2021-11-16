Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений

Atos и Nvidia объявили о создании лаборатории Excellence AI Lab (EXAIL), которая объединяет ученых и исследователей для содействия развитию компьютерных технологий, образования и исследований в Европе.

Первые исследовательские проекты лаборатории будут нацелены на пять ключевых областей, связанных с достижениями в высокопроизводительных вычислениях и ИИ: исследование климата, здравоохранение и геномика, гибридизация с квантовыми вычислениями, ИИ на edge-системах / компьютерное зрение и кибербезопасность.

Atos разработает экзафлопсный суперкомпьютер BullSequana X с графическим процессором Nvidia Grace нового поколения на базе ARM, Atos BXI Exascale Interconnect и сетевой платформой Nvidia Quantum-2 InfiniBand.

Чтобы более точно предсказывать изменение климата, исследователи из Atos и Nvidia будут запускать новые модели искусственного интеллекта и глубокого обучения на самом быстром суперкомпьютере в Европе в Jülich Supercomputing Center. Такие гигантские модели можно использовать для прогнозирования развития экстремальных погодных явлений и их меняющегося поведения из-за глобального потепления, и экзафлопсные вычисления помогут ускорить этот процесс.

Система JUWELS Booster на базе платформы Atos BullSequana XH2000 с более чем 2 эксафлопсами ИИ и 3744 графическими процессорами Nvidia A100 с тензорными ядрами и сететевой платформой Nvidia Quantum InfiniBand, поможет обеспечить более глубокое понимание изменения климата и дать более точные долгосрочные прогнозы событий, таких как ураганы, сильные осадки и волны тепла и холода.

«Atos твердо намерена достичь снижения выбросов углекислого газа: мы планируем снизить все наши остаточные выбросы к 2028 г. до «чистого нуля», а также достичь цели SBTi по сокращению глобальных выбросов углерода, находящихся под нашим контролем и влиянием, на 50% к 2025 г., – отметил Энди Грант (Andy Grant), вице-президент по глобальным продажам систем HPC, AI и Quantum компании Atos. – Многие ведущие центры моделирования климата, такие как Meteo France, DKRZ, KNMI и AEMet, используют наши суперкомпьютеры BullSequana для запуска своих крупных моделей погоды и климата, и сегодняшний анонс EXAIL показывает, что и через год после создания нашего Center of Excellence в области моделирования погоды и климата с Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) мы остаемся верны своим целям».

«Изменение климата усиливает и увеличивает частоту экстремальных погодных явлений, которые разрушают целые регионы и обходятся правительствам и экономике в сотни миллиардов ежегодно, – сказал Ян Бак (Ian Buck), вице-президент и директор по ускоренным вычислениям в Nvidia. – Цель EXAIL заключается в продвижении жизненно важных исследований для решения насущных глобальных проблем, связанных с изменением климата».

Ускорение медицинских исследований с помощью компьютерной геномики кардинально меняет разработку лекарств и область здравоохранения. Atos Life Sciences Center of Excellence заключил соглашения с 40 ведущими учреждениями на использование высокопроизводительных, квантовых вычислений и искусственного интеллекта для улучшения медицинской визуализации, геномики и фармацевтики. Фреймворк медицинских приложений Nvidia Clara обеспечивает суперкомпьютерную производительность для приложений геномики, медицинской визуализации и вычислительной химии.

EXAIL будет использовать передовые вычислительные решения Atos и Nvidia Clara, чтобы помочь исследователям и поставщикам медицинских услуг ускорить создание лекарств и разработать передовые диагностические решения с использованием встроенных, периферийных, ЦОД- и облачных платформ.

Квантовые вычисления обладают потенциалом для решения сложных проблем в таких областях, как открытие лекарств, исследования климата, машинное обучение, логистика и финансы. Но еще предстоит много исследований, прежде чем квантовые компьютеры станут реальностью.

Quantum Learning Machine от Atos, устройство для разработки и моделирования программного обеспечения для наступающей эры квантовых компьютеров, позволяет исследователям и инженерам разрабатывать и экспериментировать с квантовым программным обеспечением. В нем будут использоваться графические процессоры Nvidia, которые помогут значительно увеличить скорость и масштаб квантового моделирования. Это ускорит исследования в области квантовых алгоритмов, квантовой информатики, новых архитектур квантовых процессоров и гибридных архитектур на базе квантовых и графических процессоров.

С помощью edge-систем Atos, таких как BullSequana Edge, которая работает на DPU-процессорах Nvidia BlueField, исследовательские группы EXAIL будут работать вместе над ускорением компьютерного зрения и беспроводной инфраструктуры 5G. Шесть лабораторий Atos по всему миру, занимающихся компьютерным зрением, получат новейшую технологию Nvidia Fleet Command для безопасного развертывания и управления приложениями ИИ в распределенной периферийной инфраструктуре.

Кроме того, исследовательские группы EXAIL разработают новую платформу кибербезопасности с нулевым доверием от центра обработки данных до периферии, используя открытый фреймворк искусственного интеллекта Nvidia Morpheus, а также новые модели искусственного интеллекта для мгновенного обнаружения новых угроз кибербезопасности.