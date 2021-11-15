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Компания eXpress.ms получила премию CNews AWARDS 2021 в номинации «Инновации в корпоративной мобильной разработке»

Компания eXpress.ms 9 ноября получила премию CNews AWARDS 2021 в номинации «Инновации в корпоративной мобильной разработке» за корпоративную платформу коммуникаций и мобильности eXpress.

Это мобильная экосистема для общения между сотрудниками компании, ее клиентами, партнерами и подрядчиками в одном приложении. На платформе доступно несколько каналов связи: мессенджер, почта, аудиозвонки и видеоконференцсвязь.

Неважно, где находится сотрудник, и каким устройством он пользуется. eXpress обеспечивает удобную защищенную коммуникацию внутри компании и позволяет сотрудникам оставаться включенными в работу в любых условиях. Комфорт, безопасность и мобильность.

Платформа включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестр отечественного ПО) и сертифицирован ФСТЭК.

Главное, eXpress 一 это единая экосистема для всех рабочих процессов, в которой реализован собственный магазин приложений. Мини-приложения внутри платформы обеспечивают удаленный доступ к IT-контуру организации и бесперебойную работу сотрудников из любой точки мира. После интеграции с внутренними системами компании смарт-аппы позволяют оптимизировать даже многоуровневые процессы:

  • обмен, согласование и переметка документов;
  • оформление отпусков, больничных и командировок;
  • получение справок, выписок и информации об отпусках;
  • интеграция с корпоративными CRM и DLP-системами;
  • оповещение сотрудников о новостях и приказах компании.

Для эффективной работы не требуется покупать десятки узконаправленных программ или разрабатывать нативные приложения. Завтра информационные технологии будут универсальными. Потому что экономить ресурсы и ускорить цифровой переход бизнесу необходимо уже сегодня.

«В первую очередь благодарим организаторов CNews AWARDS, для нас большая честь получить премию за инновации в области корпоративной мобильной разработки. eXpress 一 гарант не только безопасного общения сотрудников компании, но и мобильности. Внутренний магазин корпоративных приложений включает в себя десятки смарт-аппов, которые позволяют сотрудникам за пару кликов решить любые задачи на смартфоне или планшете. Я уверен, что наш продукт, как корпоративная цифровая экосистема 一 это ключ к оптимизации внутренних процессов, который открывает для отечественных компаний новые пути развития», – сказал Андрей Врацкий, CEO eXpress.ms.

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