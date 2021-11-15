ИЭМЗ «Купол» внедрил роботизацию в систему производственного учета

Предприятие отечественного оборонного комплекса ИЭМЗ «Купол» представил доклад об опыте использования RPA технологии в системе производственного учета.

Антон Королев, заместитель начальника управления корпоративной информатизации АО «ИЭМЗ «Купол», в рамках доклада «Применение RPA технологий в производственном учете на АО «ИЭМЗ» Купол» представил кейс роботизации на RPA-платформе PIX.

С 2019 г. на предприятии внедрен замкнутый цикл электронного документооборота производственного учета. На основании технологического паспорта формируются комплектовочные ведомости, накладные на перемещение ТМЦ на участок и передачу ДСЕ по дальнейшему маршруту обработки. На основании закрытых операций технологического паспорта в автоматизированном режиме формируются записи в электронный журнал качества, формируются сменные отчеты.

В качестве автоматизируемого бизнес-процесса был выбран процесс формирования электронной комплектовочной ведомости в ERP системе – Omega Production. В качестве RPA-платформы было выбрано решение компании PIX Robotics – PIX Robot + PIX Studio.

Автоматизация бизнес-процесса была нацелена на своевременное и точное списание со складов деталей и материалов, с последующим внесением выполненных операций в учетную систему. Роботизации подлежали 22 цеха.

Три этапа внедрения

Так как опыта работы с RPA на предприятии не было, было принято решение по реализации задачи в три этапа.

Первый этап: автоматизация формирования номенклатурного состава комплектовочной ведомости в соответствии с количеством изделий в каждом заказе из маршрутного листа.

Второй этап: автоматизация резервирования номенклатуры на складах по каждой комплектовочной ведомости, с последующим отпуском зарезервированных партий и созданием внутризаводской накладной. На этом этапе был реализован интеллектуальный алгоритм, который при резервировании партий учитывает гарантийные сроки деталей и выпускаемых изделий.

Третий этап: автоматизация поиска и резервирование номенклатурных аналогов, если отсутствуют необходимые компонентов для сборки. Робот подбирает и резервирует на складах предприятия аналоги, после чего, фиксирует информацию о произведенной замене в учетной системе.

Все действия робота сводятся в ежедневный отчет с отображением статуса по каждому заданию.

Результаты проекта

Применение автоматизации позволило вести обработку документов 24 часа в сутки. До автоматизации эта работа выполнялась только в первую смену с 8.00 до 17.00, хотя задания на комплектование заказов создавались мастерами цехов во вторую и, даже, в третью рабочие смены.

За сутки робот может с использованием всего одной лицензии обработать более 100 документов для комплектования заказов из 50 позиций. Это как минимум в два раза производительнее рутинного труда, который ранее выполнял человек. За месяц робот в среднем создает 95% комплектовочных ведомостей по цеху, среднее количество ведомостей 1000-1200 в месяц.

Роботизированной процесс полностью прозрачен и стандартизирован, операции роботом выполняются своевременно и без ошибок.