CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS.

В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью 10 000 кв.м, расположенного в Воронеже. Компания «Победа» приняла решение о масштабировании системы на новом логистическом центре сети в Краснодаре. Новый распределительный центр будет обслуживать несколько регионов ЮФО России – Краснодарский край, Ростовскую и Астраханскую области, Ставропольский край, Адыгею, Калмыкию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Ингушетию, Дагестан и Северную Осетию.

В рамках проекта на первом этапе была выполнена полная автоматизация складских зон хранения бакалеи, плодоовощной продукции, пива с учетом специфических требований к обработке товара в каждой зоне. Система одинаково эффективно работает как со штучным товаром с фиксированным весом, так и с весовым товаром по технологии расчета среднего веса. Следующим этапом стала настройка управления зонами замороженной, алкогольной продукции и прочих групп товаров, требующих маркировки, и интеграция с системами «Честный Знак», ЕГАИС и «Меркурий».

Consid.WMS позволяет осуществлять отбор заказов, автоматически распределяя задания на формирование грузомест под различные типы тары (термобоксы, рольбоксы, паллеты, клети). При этом система отслеживает заполненность грузомест и, в случае необходимости, формирует задания на их слияние. Это обеспечивает практически 100% заполнение транспортных средств и снижение логистических издержек. Бесшовная интеграция с TMS-системой обеспечивает обмен данными: расчет количества грузомест по разным типам тары выгружается из WMS в TMS, из которой, в свою очередь, возвращаются сформированные рейсы. Группировка заказов в маршруты осуществляется с учетом типа и приоритетности заказа и времени отгрузки, а перемещения к воротам и отгрузка осуществляется согласно рейсам с контролем пломб и готовности грузомест рейса к отгрузке.

Проект реализован и запущен в эксплуатацию в течение одного месяца методом удаленного внедрения. Объем поставок – 61 лицензия для терминалов сбора данных и 10 лицензий для веб-приложения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис

ИИ для российского алкогольного регулятора внедрит убыточная компания, засыпанная исками о ненадлежащем исполнении контрактов

Суперприложение для чиновников за полмиллиарда создаст «дочка» Mail.ru

«Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021