Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS.

В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью 10 000 кв.м, расположенного в Воронеже. Компания «Победа» приняла решение о масштабировании системы на новом логистическом центре сети в Краснодаре. Новый распределительный центр будет обслуживать несколько регионов ЮФО России – Краснодарский край, Ростовскую и Астраханскую области, Ставропольский край, Адыгею, Калмыкию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Ингушетию, Дагестан и Северную Осетию.

В рамках проекта на первом этапе была выполнена полная автоматизация складских зон хранения бакалеи, плодоовощной продукции, пива с учетом специфических требований к обработке товара в каждой зоне. Система одинаково эффективно работает как со штучным товаром с фиксированным весом, так и с весовым товаром по технологии расчета среднего веса. Следующим этапом стала настройка управления зонами замороженной, алкогольной продукции и прочих групп товаров, требующих маркировки, и интеграция с системами «Честный Знак», ЕГАИС и «Меркурий».

Consid.WMS позволяет осуществлять отбор заказов, автоматически распределяя задания на формирование грузомест под различные типы тары (термобоксы, рольбоксы, паллеты, клети). При этом система отслеживает заполненность грузомест и, в случае необходимости, формирует задания на их слияние. Это обеспечивает практически 100% заполнение транспортных средств и снижение логистических издержек. Бесшовная интеграция с TMS-системой обеспечивает обмен данными: расчет количества грузомест по разным типам тары выгружается из WMS в TMS, из которой, в свою очередь, возвращаются сформированные рейсы. Группировка заказов в маршруты осуществляется с учетом типа и приоритетности заказа и времени отгрузки, а перемещения к воротам и отгрузка осуществляется согласно рейсам с контролем пломб и готовности грузомест рейса к отгрузке.

Проект реализован и запущен в эксплуатацию в течение одного месяца методом удаленного внедрения. Объем поставок – 61 лицензия для терминалов сбора данных и 10 лицензий для веб-приложения.