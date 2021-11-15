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Барнаульский завод РТИ осваивает систему «Дело»

Первые итоги внедрения СЭД «Дело» на Барнаульском заводе резиновых технических изделий – повышение оперативности работы и более рациональное использование времени сотрудников аппарата управления. Это стало возможным благодаря отказу от бумажных служебных записок и переходу на электронное визирование. Проект реализован в конце лета текущего года силами компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для Алтайского края система «Дело», разработанная компанией ЭОС – практически стандарт ведения электронного документооборота. Ее используют не только органы власти и местного самоуправления (в формате единой региональной СЭД), но и крупные, социально и экономически значимые предприятия. В августе 2021 г. список компаний-пользователей СЭД «Дело» пополнился Барнаульским заводом РТИ. Он входит в число крупнейших предприятий Алтайского края и является основным производителем и поставщиком резиновых технических изделий в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как и в любой другой крупной организации, здесь ежедневно подписывают и согласовывают большое количество договоров и служебных записок. Значительный (притом постоянно растущий) объем документооборота нуждался в современном инструменте, позволяющем оптимизировать управление документными потоками – СЭД/ECM-решении.

На этапе выбора СЭД в пользу системы «Дело» сыграли фактор распространенности и позитивный опыт использования данного программного продукта многими организациями Алтайского края. Система в регионе присутствует много лет и широко известна. Сотрудники заказчика, играющие решающую роль в документообороте, уже имели общее представление о СЭД «Дело», ее функционале, слышали положительные отзывы. Окончательное решение было принято после проведенной специалистами «КС-Консалтинг» презентации.

Проект стандартно включал в себя три стадии:

Сбор информации о штатном расписании, группах документов и их цепочках согласования, выяснение технологических цепочек работы с документами, чтобы правильно раздать права и сделать акценты во время обучения.

Установка серверной и клиентской части.

Обучение пользователей и авторский надзор.

Процесс внедрения начался в августе 2021 г. одновременно во всех отделах организации и занял всего один месяц. Система «Дело» дала возможность сотрудникам отказаться от бумажных служебных записок и перейти на электронное визирование документов. Сам процесс согласования упростился в том числе и благодаря приобретению опции «EOS Desktop Service». Она позволяет редактировать проекты, поступившие на визу, напрямую из «Дело-WEB», без предварительного скачивания файла на компьютер пользователя.

На сегодняшний день промышленная эксплуатация системы «Дело» в РТИ продолжается всего пару месяцев. Но уже отмечается повышение оперативности работы и значительное сокращение времени на согласование документов.

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