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В Перми протестируют новую цифровую платформу для транспорта

В Перми протестируют новое приложение для транспорта и комплексную систему управления общественным транспортом, разработанные компанией ООО «Датапакс», партнером проекта выступит Сбербанк (предоставление эйкваринга).

С 11 ноября 2021 г. на автобусных маршрутах № 4, 59 и 80, а также в трамвае № 8 будет запущен пилотный проект по оплате проезда с помощью нового приложения «Пермь транспорт», которое уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Данное приложение позволяет совершать «ленивую оплату» без привязки к какому-либо устройству внутри транспорта: оно само распознает конкретную машину, после чего достаточно подтвердить поездку в приложении и разрешить списание оплаты с банковской карты. Также в приложении в реальном времени можно следить за движением, участвующих в пилотном проекте трамваев по маршруту, узнавать время их прибытия на остановку и строить маршрут. Поскольку запуск приложения проходит в тестовом режиме, в нем не предусмотрена функция предоставления бесплатной пересадки, поэтому пермякам необходимо самостоятельно оценить целесообразность оплаты проезда с помощью данного сервиса.

Помимо приложения, на трамваях маршрута № 8 планируется протестировать автоматизированную информационную систему по управлению транспортом: навигационный контроль, модуль разработки и корректировки расписания, контроль за безбилетными пассажирами и т.д. Апробация системы происходит на безвозмездной основе со стороны разработчика и по итогам можно будет провести оценку и сформировать дальнейшую программу развития цифровизации городского пассажирского транспорта.

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