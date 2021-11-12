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«Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»

ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем.

Одним из мероприятий плана миграции на российские решения «Газпром ЦПС» стала организация внутреннего прокси-сервера с целью разграничения доступа пользователей к ресурсам интернет. В ходе реализации проекта было решено протестировать виртуальный межсетевой экран нового поколения Usergate с функциями прокси-сервера.

«Целью проекта мы ставили получение максимума функционала минимальным количеством средств. Основное требование – решение должно быть российским. Мы протестировали ряд решений отечественных производителей, которые отвечали поставленным задачам. Коллеги из «Софт билдинг» предоставили виртуальный межсетевой экран Usergate для тестирования в нашей ИТ-инфраструктуре. Это решение оказалось наиболее эффективным для нас: понравился и широкий функционал, и наличие полной документации к решению, и быстрая техподдержка», – сказал Евгений Сафронов, руководитель проекта «Газпром ЦПС».

Пилотный проект был реализован в течение трех месяцев. За этот период протестирована вся функционалность виртуального межсетевого экрана: обратный прокси-сервер, межсетевой экран нового поколения, VPN, системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), анализ и выгрузка информации об инцидентах безопасности, контроль доступа в интернет и многое другое.

В ходе тестирования была организована встреча с представителями техподдержки вендора для консультации по функциональности.

«Сложностей в развертывании не было никаких: в части защиты информации решением удобно пользоваться, интерфейс интуитивно понятный, приятно работать с документацией. Что важно для нас – техподдержка работает оперативно. В дальнейших планах – реализовать виртуальный кластер отказоустойчивости на базе межсетевого экрана Usergate», – сказал Евгений Сафронов, Руководитель проекта «Газпром ЦПС».

Виртуальный межсетевой экран Usergate обеспечил «Газпром ЦПС» необходимое управление интернет-доступом, межсетевое экранирование, поддерживая при этом высокую скорость обработки трафика, многоуровневую безопасность, применение политик безопасности к пользователям и прозрачное использование интернет-канала.

В настоящий момент решение вводится в промышленную эксплуатацию.

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