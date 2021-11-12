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Краснодарская сеть аптек «Здоровье» внедрила серверы Lenovo на базе процессоров AMD Epyc

Краснодарская сеть аптек «Здоровье» внедрила гибридные системы хранения данных Lenovo ThinkSystem DE4000H и серверы Lenovo ThinkSystem SR635 на базе процессоров AMD Epyc второго поколения для расширения аптечного бизнеса и усиления доступности фармацевтики для жителей всего Южного федерального округа.

Первая аптека «Здоровье» начала свою работу в марте 1999 г., а на сегодняшний день сеть насчитывает 147 аптек в 62 населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея, в которых работает более 1,15 тыс. сотрудников.

«Здоровье» стремится помочь как можно большему количеству людей по всему Южному федеральному округу. В рамках этой инициативы компания стремится к быстрому расширению, открывая 170 новых магазинов в течение следующих трех лет. Открывая новые аптеки, «Здоровье» стремится сократить расстояние между своими аптечными пунктами, что позволит компании быть более доступной и удобной для существующих и будущих клиентов.

Информационная система особенно важна для развивающейся фармацевтической компании, ведь аптечный бизнес напрямую влияет на благополучие и качество жизни населения. Со временем ИТ-команда компании осознала, что объем и скорость обработки бизнес-данных стремительно растут, и, чтобы обеспечить чтобы обеспечить поддержку расширенного предприятия, компания искала масштабируемое и надежное решение для хранения данных и высокопроизводительных вычислений.

Компания «Здоровье» успешно интегрировала решение для хранения данных Lenovo ThinkSystem на базе AMD Epyc в существующую ИТ-среду. Благодаря встроенным алгоритмам адаптивного кэширования для оптимального использования дисковых и флэш-ресурсов, гибридный массив хранения данных Lenovo ThinkSystem DE4000H на базе AMD Epyc обеспечивает высокую производительность и эффективность для широкого спектра ИТ-нагрузок в плотной стойке типоразмера 2U.

«Lenovo и AMD — известные бренды в ИТ-индустрии с высочайшей репутацией в области качества сборки и поддержки, что, безусловно, повлияло на наш процесс принятия решения, — отметил представитель компании. — Из всех решений для хранения данных, которые мы рассматриваемых нами, ни одно из них не могло сравниться по соотношению цена/производительность с моделью Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid Storage Array. это чрезвычайно универсальная и экономически эффективная платформа».

Основываясь на успешном внедрении решения для хранения данных на базе AMD Epyc, компания «Здоровье» дополнила свою ИТ-среду тремя серверами Lenovo ThinkSystem SR635. Новые решения на базе передовых процессоров AMD Epyc второго поколения заменяют устаревшее оборудование современными серверами, готовыми к работе в будущем, и обеспечивают надежность, доступность и вычислительный потенциал для долгосрочного роста бизнеса.

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