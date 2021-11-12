Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности

Argos KYC, глобальный поставщик решений для удаленной идентификации и верификации, внедряет в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического извлечения данных из паспортов, водительских прав и других удостоверений личности. Использование безопасного распознавания документов значительно улучшает процесс идентификации личности, который является ключевым для компании Argos KYC. Технология Smart Engines повышает качество и скорость проверки, сохраняя при этом безопасность и конфиденциальность персональных данных.

Основанная на современных технологиях искусственного интеллекта система распознавания Smart Engines помогает Argos KYC быстро и точно извлекать данные из документов, удостоверяющих личность. SDK Smart ID Engine автоматически определяет тип документа и обеспечивает мгновенное распознавание, доступное для встраивания в мобильные и браузерные приложения. Точность извлекаемых данных не зависит от окружающего освещения и ракурса съемки.

Высокая скорость и качество автоматического извлечения данных в Smart ID Engine достигается за счет использования фирменных алгоритмов ИИ, разработанных учеными Smart Engines. SDK минимизирует энергопотребление процессора и углеродный след благодаря научным достижениям исследователей компании в области создания новых архитектур компактных и энергоэффективных нейронных сетей. Технология распознавания Smart Engines обеспечивает безопасность обработки персональных данных в процессе распознавания, так как изображения документов не передаются на внешние ресурсы или сервисы, использующие ручной ввод.

«Я абсолютно уверен в том, что сотрудничество со Smart Engines позволит улучшить бизнес-показатели и расширить услуги, основанные на сканировании идентификаторов, для наших клиентов. Мы еще более эффективно сможем применять правовые, нормативные и оперативные меры для борьбы с кражей личных данных, отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Кью Ли, генеральный директор Argos KYC.

«Мы гордимся тем, что наши технологии обеспечивают высокое качество распознавания корейского языка. Наше сотрудничество с Argos KYC не только соответствует потребностям их бизнеса, но и помогает занять лидирующие позиции среди конкурентов», — сказал к.т.н. Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.