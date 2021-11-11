«Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы Solar addVisor в «Ростелекоме»

«Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы повышения производительности труда и планирования организационного развития Solar addVisor в «Ростелекоме». HR-команда и руководители «Ростелекома» тестировали все возможности системы в течение семи месяцев с участием более 5 тыс. сотрудников компании.

Весной 2021 г. после года, проведенного полностью в режиме дистанционной работы, «Ростелеком» перевел офисных сотрудников в формат комбинированной удаленки. В новом формате необходимо эффективно и быстро решать организационные вопросы, ставить задачи, следить за эффективностью работы подразделений и в целом управлять производственным процессом удаленных и географически распределенных команд. Для решения этих задач специалисты «Ростелекома» опробовали новую разработку дочерней компании «Ростелеком-Солар» Solar addVisor.

Solar addVisor анализирует действия за рабочим компьютером в реальном времени и на основе этих данных строит рабочий профиль сотрудника. Из профилей сотрудников, выполняющих аналогичную работу, складывается профиль должности. Опираясь на него, руководитель видит в работе подчиненных отклонения от профиля должности и может оценить эффективность их работы — выявить как высокоэффективных, так и неэффективных сотрудников. Для последних Solar addVisor помогает руководителю определить необходимые шаги для повышения их эффективности. Программный продукт ориентирован на топ-менеджеров, руководителей подразделений и HR-специалистов коммерческих и государственных структур.

Пилотирование Solar addVisor в «Ростелекоме» стартовало в начале 2021 г. и длилось семь месяцев. В проекте участвовало 5,5 тыс. сотрудников, которые и сейчас продолжают использовать продукт. Solar addVisor доказал эффективность в решении задачи анализа производительности труда не только удаленных работников, но и всего персонала, работающего за компьютерами вне зависимости от местоположения. Данные, которые собирает Solar addVisor, помогают, например, решать управленческие задачи и балансировать нагрузку на подразделения в пиковые периоды.

В ходе пилотного проекта специалисты «Ростелекома» высказали ряд пожеланий, которые позже дополнили функциональность продукта. Так, появилась предварительная настройка базовых сценариев использования системы — профилирования сотрудников, анализа показателей работы и балансировки нагрузки. Удобный интерфейс системы подсказывает пользователю, как правильно и эффективно с ней взаимодействовать.

Никита Черкасенко, директор департамента HRM-технологий и аналитики «Ростелекома», сказал: «Solar addVisor — хорошо продуманная и интуитивно понятная система с точки зрения интерфейса и пользовательского опыта. Когда начинаешь с ней работать, не возникает потребности заглядывать в мануал или обращаться к разработчикам, чтобы разобраться, как решать свои задачи. Заходишь в кабинет руководителя, пробегаешь по разделам и сразу понимаешь, как получить те данные, за которыми сюда пришел. Это весомое преимущество перед другими решениями, с которыми мне приходилось работать».

Solar addVisor протестирован во всех типах подразделений «Ростелекома» и на рабочих местах с участием сотрудников разного уровня — от линейного специалиста до руководителя высокого звена, во всех функциональных блоках, сегментах, на всех видах используемого оборудования, с разным программным и сетевым окружением. Решение также продемонстрировало высокую надежность и отказоустойчивость, отсутствие конфликтов с другим ПО на рабочих станциях и не повлияло на скорость работы пользователей. Таким образом, Solar addVisor можно в дальнейшем полноценно масштабировать на всю компанию.

В рамках развития продукта «Ростелеком-Солар» также планирует внедрить в Solar addVisor технологии искусственного интеллекта для автоматизированной классификации данных. Это позволит серьезно расширить аналитические возможности системы для решения широкого круга бизнес-задач.