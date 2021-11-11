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ГК «Лето» повысила стабильность работы электронной почты

ГК «Лето», российский производитель яиц, перенес почту в облако LanCloud. Электронная почта является одним из важнейших инструментов, на котором строятся бизнес-процессы компании. До обращения в LanCloud группа компаний «Лето» использовала собственный почтовый сервер на базе Microsoft Exchange. В работе старого сервера часто происходили сбои, что мешало нормальной работе сотрудников. Обновление почтового сервиса требовало значительных затрат на новое серверное оборудование и лицензирование программного обеспечения, а так же создавало дополнительную нагрузку на ИТ-департамент компании, связанную с эксплуатацией сервиса. В конечном итоге руководством было принято решение воспользоваться облачными сервисами.

В результате рассмотрения всех имеющихся на рынке предложений, ГК «Лето» выбрала почтовый сервис Cloud Exchange от LanCloud. Почтовый сервис Cloud Exchange построен на базе последней версии Microsoft Exchange Server 2019, который лицензируется по программе SPLA и размещается на территории России, обеспечивая полное соответствие ФЗ-152 в отношении персональных данных. Защита почтового сервера обеспечивается антивирусом Kaspersky, а также защищена от потери данных благодаря использованию DAG-кластера Exchange с репликацией данных на три физических системы хранения данных. При этом стоимость сервиса сопоставима с ценой Exchange Online план 1 из пакета Office 365.

Миграция почты со старых серверов была выполнена инженерами LanCloud без прерывания бизнес-процессов компании и минимальным влиянием на работу персонала заказчика. Весь проект миграции в облако занял один календарный месяц.

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