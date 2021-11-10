Время возврата первичной документации ЗАО «Агриматко» сократилось благодаря программе «Скан–архив»

ЗАО «Агриматко» основана в 2000 г. и на данный момент имеет девять филиалов по всей территории России. Компания импортирует и поставляет широкий ассортимент с/х продукции. При большом количестве контрагентов и интенсивном документообороте сложно активно отслеживать возврат экземпляров первичной документации. Поиск, обработка и передача заверенных скан–образов между обособленными подразделениями занимали много времени. Подготовка к встречным проверкам являлась трудозатратным и долгим процессом.

Руководство ЗАО «Агриматко» приняло решение о внедрении программного продукта, способного сократить время поиска документов и улучшить контроль за ними. Выбор был сделан в пользу предложения «Гэндальф» – программы «Скан–архив», которая соответствовала функциональным требованиям.

Простой, интуитивно понятный интерфейс программы, позволил провести внедрение и обучение за короткие сроки. Нанесение штрихкода на экземпляры через программу исключило манипуляции с наклеиванием меток вручную. Сотрудники компании ежемесячно подгружают через «Скан–архив» порядка 350 документов в месяц, а это около 2250 страниц. Внедрение программы позволило сократить время ожидания возврата исходящих документов и оптимизировать поиск необходимых скан–копий. Усилен и полноценно налажен контроль за наличием первички.

«Перед началом работы со “Скан–архив” понадобилась дополнительная настройка под специфику работы нашей компании. Данный процесс прошел отлажено, достаточно оперативно. Специалисты «Гэндальф» провели обучение наших сотрудников. На все вопросы были получены ответы сразу или по истечении короткого времени. Обратная связь после проведения всех настроек и начала работы также сохранилась на высоком уровне», – отметила Пушкарева Ольга, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Агриматко».