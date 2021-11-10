Sitronics KT оборудовала интерактивными тренажерами учебный класс РАНХиГС

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) установила специализированный тренажерный комплекс с интерактивным учебным тиром в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Тренажерный комплекс предназначен для обучения студентов военной кафедры вуза. В процессе его применения в специальном учебном классе создаётся реалистичная обстановка в виртуальном пространстве. Изображение в формате Full HD транслируется с проектора на экран. Используемые имитаторы учебного тира полностью соответствуют массогабаритным характеристикам реальных образцов, создают эффект отдачи на 80% от реальной. Для воссоздания реалистичности звуков используется стереосистема, создающая объёмное и глубокое звучание.

Помимо загрузки упражнений различной сложности, комплекс позволяет анализировать результаты выполнения заданий. Обучение и управление тренажером осуществляет преподаватель.

«Наши специалисты имеют значительный опыт реализации различных интерактивных обучающих тренажеров. Это не только 5D-симуляторы, но и создание комплексных решений для учебных классов. Рады, что наш опыт стал полезен для образовательных учреждений», — отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.