CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интеграция Системное ПО
|

Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM

В рамках технологического сотрудничества специалисты НИИ «Масштаб», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и представители компании «Индид» провели тестирование на совместимость и корректность работы программных продуктов экосистемы виртуализации Veil и программного комплекса Indeed Access Manager. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний.

Продукты экосистемы виртуализации Veil от НИИ «Масштаб» позволяют развернуть корпоративный виртуальный центр обработки данных (ЦОД) всего за несколько часов, поддерживают мгновенное создание и утилизацию до 100 рабочих столов, обеспечивают подключение к рабочему столу из любой точки интернета без потери качества отображения и времени отклика, предоставляют возможность использования профессиональных графических приложений (САПР, 3D-моделирование). ECP Veil и Veil VDI включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) и могут использоваться не только в частных, но и в ЦОДах государственных органов или предприятий, имеющих особые требования к безопасности.

«Безопасность сегодня является ключевым запросом пользователей. Интеграция продуктов экосистемы виртуализации Veil с платформой Indeed Access Manager стала своевременным ответом на запрос наших заказчиков. Думаю, что совместимость продуктов обеспечит дополнительную защиту платформы управления средой виртуализации», — отметил директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи НИИ «Масштаб» Денис Агеев.

Indeed Access Manager – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий строгую аутентификацию: контроль и управление логическим и сквозным доступом линейных сотрудников к информационным ресурсам компании (двухфакторная аутентификация с использованием биометрии, RFID-карт и др.), Enterprise SSO, компоненты для защиты удаленного доступа, интеграции логического и физического доступа.

«Наша компания большое внимание уделяет технологическому партнерству и совместному построению надежных экосистем. Совместимость продуктов виртуализации Veil и программного комплекса для усиленной аутентификации сотрудников организаций Indeed Access Manager позволит заказчикам не только обеспечить безопасность доступа к своим информационным системам, но и сократить расходы на сопровождение инфраструктуры, а также упростить взаимодействие пользователей с системой многофакторной аутентификации», — отметила директор по развитию бизнеса «Индид» Ольга Попова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Газпром» закупает российский Linux и защитное ПО на 52 млн руб., считая это маркетинговым исследованием

Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows

Российские компании получили возможность контролировать каждое слово своих сотрудников

Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России

Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021