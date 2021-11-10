Lenovo стала партнером по модернизации рабочих станций Dreamworks Animation

Lenovo объявила о партнерстве с Dreamworks Animation в области модернизации рабочих станций. Киностудия выбрала высококлассные и производительные решения Lenovo для того, чтобы с их помощью создавать современные полнометражные анимационные фильмы. Это партнерство позволит укрепить сотрудничество компаний — Lenovo является поставщиком ЦОДов в Dreamworks. В рамках нового долгосрочного соглашения Dreamworks во всех подразделениях установит рабочие станции Thinkstation P620 и Thinkstation P920 для создания анимации и персонажей, в том числе для долгожданной новинки студии — фильма The Bad Guys («Плохие парни»).

Предпосылкой расширения этого партнерства стало развертывание новой локальной вычислительной инфраструктуры Lenovo на ЦОД Dreamworks с целью создания на его мощностях высокопроизводительного, сверхмасштабируемого и устойчивого операционного центра для создания киноконтента.

Спрос на анимационный контент премиум-класса сегодня как никогда высок, поэтому Dreamworks для создания одной из самых ожидаемых премьер сезона 2022 г. требуются высокопроизводительные решения, которые будут успешно работать при возрастающей сложности процессов и сжатых сроках производства. Такими являются рабочие станции Lenovo, с ними художники смогут воплотить в жизнь любые творческие идеи.

«Рабочие процессы студии Dreamworks должны соответствовать скорости творческой мысли. Это позволит запечатлеть полет фантазии аниматоров и других профессионалов при создании незабываемых образов. Поэтому к производительности и вычислительной мощности рабочих станций предъявляются высокие требования. Иными словами, оборудование и воображение должны помогать друг другу, — сказал Билл Бэйлью (Bill Ballew), старший технический директор Dreamworks. — У нас была возможность протестировать Thinkstation P620, и это решение Lenovo преобразило нашу работу. В Thinkstation P620 используется процессор AMD Ryzen Threadripper PRO, благодаря чему обеспечивается улучшенная производительность многопоточных приложений. Наша команда использует данное преимущество в полной мере».

Аниматорам, художникам и инженерам Dreamworks требуются огромные вычислительные мощности для 3D-моделирования, риггинга, нанесения на поверхности, симуляций, высокоэффективной анимации и создания гиперфотореалистичных рендерингов. Посредством внедрения адаптивных рабочих станций Lenovo команда Dreamworks может сосредоточиться на творческих задачах и быть уверенной, что эти устройства будут способны поддерживать сложнейшие рабочие процессы не только сегодня, но и много лет спустя. В дополнение к модели Thinkstation P620 студия Dreamworks Animation приобретет самые современные двухпроцессорные станции Lenovo — Thinkstation P920. В этих сборках используются процессоры Intel Xeon последнего поколения. Выдающаяся производительность рабочих станций позволит Dreamworks ускорить выполнение самых сложных задач студии по производству анимационных фильмов.

«Мы очень рады расширению партнерства с Dreamworks Animation и готовы предоставить им наши решения, отвечающие постоянно растущим требованиям, — сказал Роб Херман (Rob Herman), вице-президент подразделения Lenovo по рабочим станциям и предоставлению ИИ-сервисов клиентам. — Сотрудничество в этом направлении — еще один пример готовности Lenovo обеспечить заказчику всестороннюю поддержку с использованием самых современных технологий. Эти решения позволят ускорить внедрение инноваций и трансформировать многие отрасли».