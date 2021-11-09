В России разработали первый в мире индустриальный блокчейн с применением методов формальной верификации

Универсальная система поддерживает операции по нескольким процессам — от заправки воздушных судов до оплаты ЖКУ. Индустриальный блокчейн разработан специалистами Университета Иннополис, которые уже используют его в работе над проектами для ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Газпром нефть».

Блокчейн российского ИТ-вуза можно использовать для согласования договоров, контроля цепочек поставок, планирования объемов продаж товаров с учетом поставщиков и групп покупателей в методологических структурах программ лояльности, в своп-сделках, голосовании, создании цифрового профиля, цифровом факторинге, для оплаты продуктов и услуг, выпуска цифровых финансовых активов и в любых других информационных системах, требующих согласованных действий нескольких участников.

В отличие от традиционных открытых блокчейнов, к которым может подключиться каждый желающий в любое время, индустриальный блокчейн контролируется организациями-участниками и добавление нового участника происходит с согласия остальных.

Разработка Университета Иннополис обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, так как все участники видят каждый шаг операций, что исключает незаконное внесение изменений в документы.

«Смарт-контракты — это подпрограммы, которые работают в нашем блокчейне и управляют бизнес-процессами. Смарт-контракты разрабатываются на специальном языке программирования и для них мы применяем формальную верификацию, то есть математически доказываем, что бизнес-процесс реализован без ошибок», — отметил главный эксперт формальных методов верификации Университета Иннополис Руслан Резин.

InnoChain — первый полностью российский блокчейн с открытым кодом, криптографией, сертифицированной в соответствии с ГОСТ, и поддержкой смарт-контрактов создан специалистами Лидирующего исследовательского центра в области систем распределенного реестра Университета Иннополис.

В ядре InnoChain методы формальной верификации работают на пяти уровнях:

- язык смарт-контрактов: высокий уровень надежности исходного кода исключает трудозатраты на аудит и устранение ошибок;

- компиляция смарт-контрактов: минимизируется риск возникновения ошибок в машинном коде, повышается надежность исполнения смарт-контрактов;

- алгоритмы узлов системы распределенного реестра: минимизируется риск возникновения ошибок в логике передачи, обработки и хранения транзакций;

- операционная система seL4: минимизируется риск возникновения уязвимости на уровне операционной системы;

- протокол консенсуса: минимизируется риск успешных кибератак на протокол консенсуса.