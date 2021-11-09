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Интеграция Бизнес-приложения
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В ИИ-решении ValueAI для обработки входящих обращений стала доступна интеграция с чат-ботами и CRM-системами

В обновленной версии ValueAI, интеллектуального решения для обработки входящих заявок на основе построенных прогнозов, появилась возможность получать данные из чат-ботов, CRM-систем, электронной почты и других источников (FTP или файловая система). Для этого используется SyncIT — платформа для миграции данных и интеграции систем (продукт Waveaccess). Подключение к чат-ботам и CRM осуществляется через REST API.

Текстовые обращения клиентов, поступающие на электронную почту из чат-ботов и напрямую, с помощью специализированного приложения для интеграции SyncIT выгружаются в CRM, а затем передаются в ValueAI для обработки. Далее SyncIT возвращает данные в CRM, где в целевом поле автоматически отражается полученный ValueAI прогноз. Например, на основе сделанных выводов модель может дать рекомендацию, какие обращения необходимо рассмотреть в первую очередь, отсортировав их по критерию срочности или маржинальности.

В ValueAI модель изначально обучается на наборе данных, который также выгружается из CRM с помощью SyncIT: заявках из электронных писем и чат-ботов, ранее обработанных специалистами вручную, и результатах их обработки.

Теперь пользователь в интерфейсе CRM видит не только систематизированные обращения клиентов, но и рекомендации по их качественному «закрытию». Упрощенная система взаимодействия с инструментами через единое рабочее окно позволяет уменьшить количество ошибок, сократить долю потерянных запросов, уменьшить время ответа, повышая лояльность клиентов, а также оптимизировать расходы на контакт-центр.

«Многие компании используют чат-боты в качестве первой линии поддержки клиентов — интеграция с этим инструментом в связке с CRM стала логичным этапом развития ValueAI. SyncIT позволил нам изящно объединить все элементы интегрированной экосистемы. Теперь мы можем предложить пользователям не только преимущества искусственного интеллекта, но и своего рода оптимизированный инструмент продаж», — отметил Александр Азаров, генеральный директор Waveaccess.

ValueAI — оптимальный способ внедрить искусственный интеллект в бизнес-процессы. Готовый интеллектуальный инструмент позволяет автоматизировать обработку входящих обращений: электронных писем, сообщений в мессенджерах, заявок на поставку или оказание услуг, тикетов в техподдержку или запросов подробной информации. По заявлению разработчиков ValueAI, это единственное полностью российское решение с интерфейсом на русском языке и русскоязычной поддержкой.

В плане обновлений, намеченных на конец IV квартала 2021 г.: продвинутая визуализация аналитики по данным, поддержка обработки разных языков, обработка фото и сканов документов, извлечение текста из изображений, автоматический выбор лучшей модели.

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